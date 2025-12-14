विज्ञापन

शोले के इस सीन में धर्मेंद्र ने किया था हेमा मालिनी से प्यार का इजहार, रमेश सिप्पी का खुलासा

शोले: द फाइनल कट, रमेश सिप्पी की 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म का वर्जन है, जिसमें इसका ओरिजिनल एंडिंग बरकरार है. यह फिल्म की रिलीज के 50 साल बाद आखिरकार इस हफ्ते भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है.

नई दिल्ली:

शोले: द फाइनल कट, रमेश सिप्पी की 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म का वर्जन है, जिसमें इसका ओरिजिनल एंडिंग बरकरार है. यह फिल्म की रिलीज के 50 साल बाद आखिरकार इस हफ्ते भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसमें इसके लीड एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई है, जिनका पिछले महीने 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. हाल ही में एक इंटरव्यू में सिप्पी ने बताया कि शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र का फिल्म की लीडिंग लेडी हेमा मालिनी के साथ रोमांस अपने पीक पर था. उन्होंने कहा कि अभिनेता वास्तव में उस सीन में नशे में थे, जहां वह पानी की टंकी पर चढ़ते हैं और हेमा के कैरेक्टर के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए बसंती की मौसीजी (मामी) को आत्महत्या की धमकी देता है.

धर्मेंद्र को याद करते हुए इमोशनल हुई सायरा बानो, लिखा- आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं, दिलीप साहब और धरम


शूटिंग के दौरान भी धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. फिल्म 'शोले' का ऑइकॉनिक टंकी वाला सीन, जिसमें टंकी पर चढ़कर वीरू ने बसंती से अपने प्यार का इजहार किया था. लेकिन शूटिंग से पहले उसी टंकी के जरिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी. यहीं उन्होंने पहली बार हेमा से प्यार का इजहार किया था. इस पूरी फिल्म के दौरान हेमा और धरम की नजदीकियां बढ़ी.

शोले में गब्बर बनना चाहते थे धर्मेंद्र, नहीं करना चाहते थे वीरू का रोल, फिर रमेश सिप्पी ने ऐसे किया हीमैन का तैयार

 
 सिर्फ हेमा को इंप्रेस करने के लिए वे टंकी पर चढ़ गए और रेलिंग को क्रॉस कर खड़े हो गए. ये देख कर रमेश सिप्पी घबरा गए और "धरमजी-धरमजी" चिल्लाने लगे, लेकिन उन्होंने कहा, "अरे कुछ नहीं होगा." ये सब हेमा मालिनी देख रही थीं.  

