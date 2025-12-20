पाकिस्तान में रहती हैं धर्मेंद्र की मुंहबोली बेटी, मौत से पहले ही-मैन ने की थी मिलने की प्लानिंग, मांगी थी ये खास चीजें

धर्मेंद्र के चाहने वाले ना सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हैं. धर्मेंद्र के निधन से दोनों देशों के फैंस में शोक की लहर देखी गई. धर्मेंद्र लुधियाना जिले के नसरली गांव में जन्मे थे, जो पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है. बात करेंगे धर्मेंद्र की एक पाक फैन की, जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं. वह दिग्गज एक्टर की बहुत बड़ी फैन हैं और उनके निधन से वह गम में डूब गईं. उन्होंने धर्मेंद्र के निधन से पहले अपनी बातचीत की यादें शेयर की थीं, जिन्हें जानने के बाद पता चलता है कि ही-मैन का दिल कितना बड़ा था. धर्मेंद्र की इस पाक फैन का नाम अम्बरीन फातिमा हैं, जो अपने एक इंटरव्यू में एक्टर संग अपनी यादों को ताजा करती दिखीं.

हम दोनों में बाप-बेटी का रिश्ता

अम्बरीन फातिमा पेशे से एक जर्नलिस्ट है और कहती हैं कि एक पत्रकार की भी अपनी पसंद-नापसंद होती है. फातिमा ने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र का कॉन्टैक्ट नंबर का बंदोबस्त किया और फिर एक दिन उनको फोन लगा दिया, लेकिन धर्मेंद्र फोन नहीं उठा पाए. उन्होंने बताया कि इसके बाद तीन-चार बार और ट्राई किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. फातिमा बताती हैं, 'एक दिन मेरे फोन पर धरम साहब की तस्वीर आ रही थी और यह देखने के बाद मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी'. फातिमा ने बताया है कि धर्मेंद्र उनका फोन उठाते ही एक बात कहते थे, 'हैलो अम्बरीन क्या हाल है और बच्चे कैसे हैं?. वह बताती हैं कि धर्मेंद्र संग उनका बाप-बेटी का रिश्ता था. वह आगे बताती हैं जब उन्होंने धरजी को एक हफ्ते तक कॉल नहीं किया तो खुद उनका कॉल आ गया और पूछा कि कॉल क्यों नहीं किया? इस पर फातिमा ने कहा था कि वह एक बड़े स्टार हैं और बिजी रहते होंगे, इसलिए वह बार-बार कॉल कर परेशान नहीं करती थी.

अधूरी रह गई फातिमा की इच्छा

फातिमा आगे कहती हैं, 'उन्हें मेरा बर्थडे तक याद था . उन्होंने मुझे दिसंबर में बर्थडे विश किया था और बच्चों के बारे में हालचाल लिया था. एक वीडियो भी बनाकर शेयर किया था. मैं जब अमेरिका थी और परेशान थी. धरम जी का कॉल आया और उन्होंने पूछा तू परेशान लग रही है'. फातिमा ने बताया कि एक्टर सोशल मीडिया पर उनके बच्चों की तस्वीरें शेयर कर उन्हें खूब आशीर्वाद देते थे. एक दिन वह धर्मेंद्र से दुबई में मिलने का प्लान बना रही थीं, लेकिन एक्टर को सफर करने में तकलीफ थी. ऐसे में करतारपुर में मिलने का प्लान बना. धर्मेंद्र ने फातिमा से नॉनवेज और दाल बनाकर लाने को भी कहा था. जब फातिमा की आखिरी बार धर्मेंद्र से बात हुई थी तो पता चला कि वह बहुत बीमार हैं. फातिमा की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि वह एक्टर से मिलकर उन्हें टाइट हग करना चाहती थीं. मगर उनकी मुलाकात नहीं हो पाई.



