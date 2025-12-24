असली देसी घी की पहचान कैसे करें? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 4 आसान तरीके, मिनटों में पता चल जाएगी सच्चाई

How to Identify Real and Fake Desi Ghee: खाने में देसी घी का इस्तेमाल न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. कई लोग खाने में घी का तड़का लगाते हैं, तो कुछ दाल-सब्जी में ऊपर से घी डालकर खाते हैं. सेहत के नजरिए से देखा जाए तो घी में हेल्दी फैट, विटामिन ए, डी और ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं. लेकिन आजकल के मिलावटी दौर में बाजारों में नकली देसी घी की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई है. यह दिखने में एक दम असली घी जैसा लगता है लेकिन सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसे 4 आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप घी के असली-नकली होने की पहचान कर सकते हैं. इसकी जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

1. हथेली पर घी लेकर करें टेस्ट (पाम टेस्ट)

घी की शुद्धता पहचानने के लिए आप पाम टेस्ट कर सकते हैं. इसके लिए आप अपनी हथेली पर एक चम्मच घी डालें और कुछ देर इंतजार करें. इसके बाद अगर घी पिघलने लगे तो यह शुद्ध है. वहीं, अगर घी हाथ पर जमा रह जाए तो समझ जाए की घी में मिलावट की गई है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि शुद्ध घी की पहचान आप उसके रंग से कर सकते हैं. अगर घी का रंग पीला है और ज्यादा चिकनाई नहीं नजर आ रही है तो समझ जाएं कि घी असली है. वहीं, अगर आपको ज्यादा चिकनाई और रंग हल्का सफेद नजर आ रहा है तो ये नकली घी हो सकता है.

घी के असली-नकली होने की पहचान पानी से भी की जा सकती है. इसके लिए आप 1 गिलास में गुनगुना पानी लें और उसमें 1 चम्मच घी डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. इसके बाद अगर घी पानी में फैल जाता है तो समझ जाएं कि घी शुद्ध है. वहीं, अगर घी नहीं फैलता है तो हो सकता है कि उसमें मिलावट की गई हो.

घी की शुद्धता पहचाने के लिए आयोडीन टेस्ट भी किया जा सकता है. इसके लिए आप घी में थोड़ा सा आयोडीन डालें. इसके बाद अगर घी का रंग नहीं बदलता तो वह शुद्ध है, लेकिन अगर रंग नीला हो जाए तो उसमें स्टार्च की मिलावट है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.