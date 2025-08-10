विज्ञापन
विशेष लिंक

कई दिनों बाद धराली से अच्छी खबर, नेपाल के 26 लापता लोग सकुशल मिले, साथी ने बताया कैसे बची जान?

People Missing in Dharali: धराली आपदा में लापता लोगों को तलाश करने के लिए जगह-जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. आर्मी, NDRF, SDRF की टीम लगातार ऑपरेशन चला रही है. आर्मी के जवान मलबे की खुदाई कर रहे हैं.

Read Time: 4 mins
Share
कई दिनों बाद धराली से अच्छी खबर, नेपाल के 26 लापता लोग सकुशल मिले, साथी ने बताया कैसे बची जान?
लापता संगे-संबंधियों के सकुशल मिलने के बाद हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया करते नेपाल के वीर सिंह.
  • धराली आपदा में नेपाल के 26 लोग लापता हुए थे, जो सड़क निर्माण कार्य में मजदूर के रूप में लगे थे.
  • आर्मी जवानों के समय पर सचेत करने से लापता सभी लोग जंगल की ऊंचाई की ओर भागकर अपनी जान बचा पाए.
  • लापता सभी 26 लोग सकुशल मिलने के बाद उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Dharali Disaster: 5 अगस्त को धराली में आई आपदा में कई लोग लापता हुए. इसमें कई लोग ऐसे भी थे, जो सैलाब की सीधी चपेट में आने से तो बच गए लेकिन बिजली और नेटवर्क बंद होने के कारण उनका अपने सगे-संबंधियों से संपर्क नहीं हो पा रहा था. बातचीत बंद होने से उनके नाते-रिश्तेदार गहरी चिंता में पड़ गए थे. अब धीरे-धीरे धराली आने-जाने का रास्ता खुलने के बाद ट्रेसलेस हुए लोगों के मिलने के सिलसिला शुरू हो गया है. इस हादसे के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंची एनडीटीवी की टीम ने नेपाल के एक शख्स के बात करते हुए यह बताया था कि कैसे इस हादसे के बाद से नेपाल के 26 लोगों का एक समूह लापता हो गया है.

नेपाल के वीर सिंह लापता लोगों की कर रहे थे तलाश

लेकिन रविवार को उसी व्यक्ति से NDTV टीम की फिर मुलाकात हुई. रविवार को उस व्यक्ति ने जो बताया वो जिंदगी के फिर से मुस्कुराने की खबर थी. दरअसल नेपाल के वीर सिंह धराली हादसे के बाद अपने 26 लापता सदस्यों को तलाशने के लिए दर-दर भटक रहे थे. वो पैदल ही धराली जा रहे थे. लेकिन आगे रास्ता टूटा होने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा था.

पहली तस्वीर जब वीर सिंह के परिचित लापता थे. दूसरी तस्वीर जब उनके लोग सकुशल मिल गए.

पहली तस्वीर जब वीर सिंह के परिचित लापता थे. दूसरी तस्वीर जब उनके लोग सकुशल मिल गए.

लापता सभी 26 लोग सकुशल मिले

तब उन्होंने एनडीटीवी को बताया था कि मेरे जान-पहचान के 26 लोग इस हादसे के बाद से लापता है. उनका कुछ पता नहीं चल रहा है. प्रशासन भी कुछ नहीं बता रहा है. लेकिन रविवार को वीर सिंह ने बड़ी खुशखबरी सुनाते हुए बताया कि उनके सभी 26 सदस्य सकुशल मिल गए हैं.

आर्मी कैंप के पास सड़क बनाने का काम करते थे सभी

दरअसल धराली में सैलाब के बाद लापता हुए नेपाल के ये सभी लोग सड़क निर्माण कार्य में मजदूर का काम करते थे. ये लोग धराली से पास स्थित आर्मी कैंप के पास एक सड़क निर्माण काम में जुटे थे. लेकिन जब आपदा आई तो ये सभी आर्मी जवानों के कहने पर वहां से जंगलों की तरफ भाग गए. उनके साथ आर्मी के कुछ जवान भी जंगल की ओर भागे.

NDTV से बातचीत में वीर सिंह ने बताया था कि उनके 26 लोग जिसमें बच्चे-औरतें भी शामिल हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. जहां आर्मी का कैंप था, वहीं ये लोग सड़क बनाने का काम करते थे.

आर्मी जवानों ने समय पर किया, जंगल में भाग बचाई जान

रविवार को वीर सिंह ने बताया कि आर्मी जवानों द्वारा समय पर सचेत किए जाने से ये सभी लोग जंगल में ऊंचाई की ओर भाग गए. जिससे उनकी जान बच गई. अब उनके सभी लोग सकुशल मिल गए है. उन्होंने उनके परिजनों को भी सूचना दे दी है. जिसके बाद इन सभी 26 लोगों के परिवार में जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी है.


वीर सिंह ने कहा कि वह बहुत खुश है कि उनके सभी लोग सुरक्षित है और अब वह फिर से सड़क बनाने के काम में जुट जाएंगे. और मदद करेंगे. उन्होंने हाथ जोड़कर पशुपतिनाथ, मां गंगा सहित सभी देवी-देवताओं को धन्यवाद कहा.

धराली में मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश जारी

धराली आपदा में लापता लोगों को तलाश करने के लिए जगह-जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ऑपरेशन कर रही है. आर्मी के जवान लगातार खुदाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग लापता हुए हैं उनको तलाश किया जा सके.

यह भी पढ़ें - ऊपर से दरका पहाड़, नीचे से खिसकी जमीन... गंगनानी से सुक्खी टॉप तक तबाही का मंजर, देखें तस्वीरें

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharali Disaster Ground Report, Dharali Disaster, Dharali Disaster Update, People Missing, Indian Army
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com