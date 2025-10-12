डेंगू होने पर दिखते हैं ये लक्षण, इन 4 घरेलू उपायों की मदद से जड़ से खत्म हो जाएगी ये बीमारी

Dengue Ke Gharelu Upay: डेंगू होने पर तेज बुखार आता है और शरीर में तेज दर्द होता है. डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, हालांकि, शीघ्र पहचान और उचित चिकित्सा देखभाल की मदद से इसे सही किया जा सकता है. साथ ही कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी हैं जो कि इसे सही करने में प्रभाव साबित होते हैं और रिकवरी में मदद कर सकते हैं.

डेंगू कैसे होता है

डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो डेंगू वायरस (डीईएनवी) के कारण होता है. ये संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, डेंगू दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में फैलता है. ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है. डेूंग होने पर प्लेटलेट गिर जाती हैं जो कि मौत का कारण बनती हैं.

डेंगू के घरेलू उपचार

पानी का अधिक सेवन: डेंगू होने पर शरीर को डिहाइड्रेट रखें. खूब पानी पीएं साथ ही नारियल पानी भी लें.

पपीता की पत्ती: पपीते के पत्तों का जूस प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद कर सकता है. इसलिए डेंगू होने पर पपीते की पत्तियों का जूस जरूर पीएं. पपीते के पत्तों को पानी में उबालें और फिर इस पानी को छान कर पी लें.

गिलोय: गिलोय का काढ़ा पीने से इम्युनिटी बढ़ती है. साथ में ही ये बुखार कम करने में भी मदद करता है. इसके अलावा सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं.

आंवला: आंवला विटामिन C से भरपूर होता है और इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है. रोज आंवले का जूस पीएं या इसे कच्चा ही खा लें

आराम करें: डेंगू होने पर पर्याप्त आराम करें. कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें.

डेंगू के लक्षण

डेंगू होने पर तेज बुखार, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द, और शरीर में रैशेज हो जाते हैं. डेंगू के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. साथ ही प्लेटलेट काउंट की निगरानी भी करें.

