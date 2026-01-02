Migrain और सरदर्द से 5 मिनट में मिलेगा आराम, योग गुरु ने बताया इलाज

Migrain Aur Headache Ka Ilaaj: द योगा इंस्टिट्यूट, जो विश्व की सबसे प्राचीन योग संस्थाओं में से एक है, माइग्रेन जैसी गंभीर समस्या से राहत पाने के लिए योग और प्राकृतिक तकनीकों के बारे में बताया है. माइग्रेन का दर्द अक्सर असहनीय होता है और व्यक्ति के पूरे दिन को पूरी तरह प्रभावित कर देता है. ऐसे में अगर आप हर रोज योग और सही लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आपको इस समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं माइग्रेन और सिरदर्द से मिनटों में राहत पाने के लिए क्या करें.

माइग्रेन अटैक्स को कम कैसे करें

माइग्रेन अटैक्स को कम करने के लिए कपालभाति एक असरदायी प्राणायाम साबित हो सकता है. इसको करना बहुत ही आसान है. सबसे पहले शांत जगह पर बैठकर पीठ को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें. एक छोटी सांस अंदर भरें और उसे जोर से बाहर निकाल दें. इस प्रोसेस में पेट या छाती पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए. सांस को गले तक भरना है और वहीं से बाहर छोड़नी है. इस तरह 10 बार सांस को अंदर और बाहर करें. इसे एक राउंड माना जाएगा. ऐसे कुल तीन राउंड करें. धीरे-धीरे इसकी संख्या बढ़ाएं.

माइग्रेन अटैक्स को कैसे कम करें

योग गुरु हंसा जी योगेंद्र के अनुसार, माइग्रेन का दर्द जब बहुत तेज हो तो दवा लेना जरूरी हो जाता है, लेकिन दर्द को बार-बार लौटने से रोकने के लिए कुछ प्राकृतिक उपाय बेहद लाभकारी हैं. दर्द के समय एक विशेष ड्रिंक तैयार की जा सकती है. इसके लिए एक कप पानी में एक-दो नीम के पत्ते और एक चम्मच आंवला पाउडर डालकर अच्छी तरह उबालें. फिर इसे छानकर पी लें. इससे सिर दर्द में तुरंत राहत मिल सकती है.

मालिश करें

इसके साथ ही सिर में रक्त संचार बढ़ाना और रिलैक्सेशन बेहद जरूरी है. हल्के हाथों से सिर पर तेल की मालिश करें, मन को शांत रखें. कपाल रुद्र, कर्ण रुद्र जैसी शुद्धिकरण क्रियाएं भी माइग्रेन में लाभ दिला सकती हैं. इसके रोजाना अभ्यास से सिर की नसों में संकुचन कम होता है और इससे धीरे-धीरे माइग्रेन के दर्द से छुटकारा मिल सकता है.

