डायबिटीज मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है दलिया, जानिए कैसे करें सेवन

डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. डायबिटीज के कारण खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि, शरीर सही से इंसुलिन बना पाता है या उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता. समय पर डायबिटीज का इलाज न करवाने से दिल, किडनी और आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है. दलिया खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है, डायबिटीज के मरीजों के लिए यह काफी फायदेमंद माना जाता है.

अक्सर डायबिटीज मरीजों को दवाईयां या बेस्वाद खाना खाते देखते हैं. क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने से मरीज की हालत खराब हो सकती है. लेकिन डायबिटीज पेशेंट के लिए दलिया काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

डायबिटीज के लिए खतरा हैं ये चीजें- (These Things Harmful For Diabetes)

डायबिटीज का खतरा बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ अन-हेल्थी, प्रोसेस्ड फूड़ या ज्यादा मीठा खाने से हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट ब्लड में ग्लूकोस के लेवल को तेजी से बढ़ाकर डायबिटीज का कारण बन सकता है. व्यायाम व योगा की कमी शरीर का वजन बढ़ा सकता है जो टाइप 2 डायबिटीज के होने का खतरा बढ़ाता है. ज्यादा वजन या मोटापा भी शरीर में शुगर लेवल को बढ़ाने में सहायता कर सकता है. धूम्रपान डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि, सिगरेट में मौजूद निकोटीन इंसुलिन प्रतिरोधक होता है, जिसकी वजह से शरीर में ग्लूकोस का लेवल बढ़ सकता है.

ये भी पढ़ें- एक दिन में कितनी रोटी खा सकते, जान लीजिए रोटी खाने की सही मात्रा नहीं तो पड़ सकता है पछताना

शुगर लेवल बढ़ने से होने वाली समस्याएं-

शुगर लेवल (रक्त शर्करा) बढ़ने के बाद शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया सिंड्रोम दिख सकते हैं, जैसे बार-बार प्यास लगना, थकान, ज्यादा पेशाब आना, आंखों की रोशनी कम होना या घावों का जल्दी न भरना. अगर समय से इसका इलाज नहीं किया जाए तो मरीज को गंभीर नुकसान हो सकता है, जैसे कोमा या किडनी फेलियर.

दलिया में कौन-कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं-

डायबिटीज को कंट्रोल करने में दलिया मदद कर सकता है, इसमे मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर शरीर के खून में शुगर को धीरे-धीरे रिलीज करने में मदद कर सकता है, जिससे इंसुलिन के प्रभाव में सुधार हो सकता है. दलिया का कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद कर सकता है, जिससे डायबिटिज में फायदा हो सकता है. दलिया पाचन को स्वस्थ रखने में भी मदद करके कब्ज से राहत दे सकता है.

दलिया डायबिटीज में कैसे मदद कर सकता है-

दलिया खाने से डायबिटीज में मदद मिल सकती है, क्योंकि दलिया में फाइबर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और यह फाइबर हमारे शरीर द्वारा शुगर को पचाने की गति को धीमा कर देती है, जिसकी वजह से भूख कम लगती है और बीच-बीच में खाने की जरूरत नहीं पड़ती और दलिया में ज्यादा मात्रा में गुड फाइबर होने की वजह से इसे डाइजेस्ट करने में कोई प्राब्लम भी नहीं होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है.

डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं-

डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए स्वस्थ व पौष्टिक खाना जैसे फल, हरी सब्जियां और अनाज खाने से मदद मिल सकती है. रोजाना व्यायाम और योगा भी मददगार साबित हो सकता है और मेडिटेशन करके तनाव को कम किया जा सकता है जो डायबिटीज में सहायक है.

दलिया रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

प्रस्तुति- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)