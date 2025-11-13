विज्ञापन
विशेष लिंक

Good Morning: सुबह उठते ही सबसे पहले क्या खाना चाहिए?

Daliya Khane Ke Fayde: आज हम आपको इस स्टोरी में एक ऐसे हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट के बारे में बताने वाले हैं जो शरीर को पूरा दिन एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद कर सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
Good Morning: सुबह उठते ही सबसे पहले क्या खाना चाहिए?
दलिया खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Daliya Khane Ke Fayde: दिन की शुरुआत अगर अच्छे और हेल्दी खाने के साथ की जाए तो पूरा दिन शरीर ताजा और एनर्जेटिक रहता है, लेकिन कई लोग लेट होने की वजह से अक्सर नाश्ते को नजरअंदाज कर देते हैं या जल्दी-जल्दी में कुछ हल्का खा लेते हैं, जिसके कारण शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है. इसलिए आज हम आपको इस स्टोरी में एक ऐसे हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट के बारे में बताने वाले हैं जो शरीर को पूरा दिन एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद कर सकता है.

क्या रोज सुबह दलिया खाना अच्छा है?

दलियादलिया कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है. नियमित रूप से इसका सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. यहां जानें खाली पेट दलिया खाने के क्या फायदे हैं और इसे किन लोगों को जरूर अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: चीनी की जगह हम क्या खा सकते हैं? इन 3 चीजों को खाने से आस-पास नहीं आएंगी बीमारिया

दलिया खाने के फायदे

पाचन: खाली पेट दलिया खाने से पाचन तंत्र को दुरुस्त रखा जा सकता है. इसमें पाया जाने वाला फाइबर पेट को साफ रखने में मदद कर सकता है और कब्ज जैसी समस्या से राहत दिला सकता है. जो लोग पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस और अपच से परेशान रहते हैं उनके लिए दलिया खाना फायदेमंद हो सकता है.

वजन: जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए दलिया एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखकर ज्यादा खाने की इच्छा को कम कर सकती है जिससे वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है.

हार्ट: दलिया में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है. यह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में सहायता कर सकता है. रोजाना दलिया खाने से हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है और दिल से जुड़ी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम किया जा सकता है.

इम्यूनिटी: दलिया में पाए जाने वाले विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं और बदलते मौसम में होने वाली बीमारियां जैसे सर्दी-जुकाम, वायरल बुखार, फ्लू और एलर्जी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर को रोगों से दूर रखने में सहायक हो सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Porridge, Porridge Benefits, Daliya Khane Ke Fayde, Daliya Benefits In Hindi, Is Porridge A Good Daily Breakfast
Get App for Better Experience
Install Now