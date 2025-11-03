विज्ञापन
एक दिन में कितनी रोटी खा सकते, जान लीजिए रोटी खाने की सही मात्रा नहीं तो पड़ सकता है पछताना

Roti Kitni Khani Chahiye: अगर आप भी रोटी खाने के शौकीन हैं और बिना सोचे समझे खा रहे हैं तो आज से ही बंद कर दें. क्योंकि इसका अधिक मात्रा में सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है.

Roti Khane Ke Nuksan: रोटी खाने के नुकसान.

Ek Din Mein Kitni Roti Kha Sakte: रोटी भारतीय डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा है. हर घर में हर दिन रोटी बनाई और खाई जाती है. क्योंकि रोटी के बिना तो हमारा मील ही अधूरा लगता है. अगर आप भी रोटी खाने के शौकीन हैं और बिना सोचे समझे खा रहे हैं तो आज से ही बंद कर दें. क्योंकि इसका अधिक मात्रा में सेवन यानि जरूरत से ज्यादा सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. तो चलिए जानते हैं एक दिन में कितनी रोटी खा सकते हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका अधिक मात्रा में सेवन.

एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए? (How many rotis should be eaten in a day)

माना जाता है कि एक दिन में 2 से 3 रोटी का सेवन करना चाहिए. गेहूं के आटे की एक रोटी लगभग 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 70 कैलोरी प्रदान करती है. इससे ज्यादा अगर आप इसे खाते हैं, तो शरीर को नुकसान पहुंच सकता है.

ज्यादा रोटी खाने के नुकसान- (Roti Khane Ke Nuksan)

1. मोटापा-

अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो रोटी का सेवन सीमित करें. क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होती है, जिससे वजन बढ़ सकता है.

2. ब्लड शुगर- 

जिन लोगों को ब्लड शुगर हाई रहता है वो लोग भी रोटी का सेवन सीमित मात्रा में ही करें नहीं तो इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, जो डायबिटीज रोगियों के लिए हानिकारक हो सकता है.

3. पेट के लिए- 

गेहूं में ग्लूटेन होता है, जिससे कुछ लोगों में गैस, पेट फूलना और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आप रोटी का अधिक सेवन करते हैं तो कब्ज जैसी समस्या भी परेशान कर सकती है.

गेहूं की रोटी की जगह कौन सी रोटी खाएं- (Which roti should be eaten instead of wheat bread)

अगर आप रोटी में हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो आप गेहूं की रोटी की जगह रागी की रोटी का सेवन कर सकते हैं. रागी की रोटी को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. रागी रोटी की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

