दही के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? 99% लोगों की फेवरेट है आखिर वाली चीज

What Fruits Should I Avoid With Yogurt: दही का सेवन पाचन के लिए वरदान माना जाता है, यह न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है, बल्कि इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी मदद कर सकता है. वहीं, अगर बात करें फलों की तो ये विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं. इन दोनों के अलग-अलग कई फायदे हैं, लेकिन क्या दही और फल का साथ में सेवन शरीर के लिए फायदेमंद है? कुछ फल ऐसे भी हैं जिन्हें दही के साथ नहीं खाना चाहिए. यह कॉम्बिनेशन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है जो पाचन से जुड़ी दिक्कतें और एलर्जी का कारण बन सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं दही के साथ कौन से फल नहीं खाने चाहिए.

दही के साथ फल खाना चाहिए या नहीं | Can We Mix Fruit With Curd?

खट्टे फल : खट्टे फल जैसे संतरा, मौसंबी, नींबू, कीनू, अनानास और अंगूर में सिट्रिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है. अगर आप इन्हें दही के साथ मिलाकर खाते हैं तो यह पेट में गैस, अपच या एसिडिटी जैसी समस्याओं को बुलावा दे सकते हैं. इसके अलावा ये दोनों मिलकर शरीर में विषैले तत्व को भी पैदा कर सकते हैं. इसलिए खट्टे फल के साथ दही का सेवन करने से बचना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: सांस को छोटा कर देता है बढ़ा हुआ वजन, फेफड़ों की ताकत होती है कम, स्‍टडी के नजीजे कर देंगे हैरान

आम: आम भारी, गर्म और मीठा होता है, जबकि दही की तासीर ठंडी होती है. इन दोनों का एक साथ सेवन करने से शरीर की गर्मी और ठंडक का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे त्वचा पर फोड़े-फुंसी, एलर्जी या पाचन की समस्या हो सकती है.

खरबूजा और तरबूज: खरबूजा और तरबूज पानी से भरपूर फल हैं. ऐसे में अगर आप इन्हें दही में मिलाकर खाते हैं तो पचने में समय लग सकता है. जब दोनों को साथ खाया जाता है, तो यह पाचन क्रिया में गड़बड़ी ला सकता है और दस्त, गैस या भारीपन जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)