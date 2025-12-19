विज्ञापन
गाजीपुर के चर्चित सम्राट ढाबे में 'दही' के साथ परोसा गया मरा चूहा, वायरल वीडियो देख प्रशासन ने लिया एक्शन

Gazipur Samrat Dhaba Sealed: दही में चूहा मिलने के बाद गाजीपुर के सम्राट ढाबे को सीज कर दिया गया है. खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने खुद अपनी टीम के साथ पहुंचकर यह कार्रवाई की है.

गाजीपुर के चर्चित सम्राट ढाबे में 'दही' के साथ परोसा गया मरा चूहा, वायरल वीडियो देख प्रशासन ने लिया एक्शन
गाजीपुर: नामी 'सम्राट ढाबा' सील, दही की प्लेट में निकला मरा चूहा; वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन
UP News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर (Ghazipur) में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गाजीपुर-वाराणसी हाईवे पर स्थित शहर के सबसे चर्चित और पुराने सम्राट ढाबे (Samrat Dhaba) में ग्राहकों को परोसे गए दही की प्लेट में एक मरा हुआ चूहा मिला है. इस घटना के बाद ढाबे पर हड़कंप मच गया और प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ढाबे को सीज कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को गाजीपुर-वाराणसी हाईवे पर स्थित सम्राट ढाबे पर कुछ ग्राहक खाना खाने पहुंचे थे. जब उन्होंने खाने के साथ दही का ऑर्डर दिया, तो प्लेट में मरा हुआ चूहा देखकर उनके होश उड़ गए. ग्राहकों ने तुरंत इसका विरोध किया और दही की प्लेट में पड़े चूहे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

वीडियो हो गया वायरल

देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दही की कटोरी के बीचों-बीच एक मरा हुआ चूहा पड़ा है. स्थानीय लोगों और हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों में इस घटना को लेकर भारी गुस्सा देखा जा रहा है.

प्रशासन ने सीज किया ढाबा

वीडियो वायरल होने और शिकायत मिलने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSDA) तुरंत हरकत में आया. अधिकारियों की एक टीम ने गुरुवार को ढाबे पर छापेमारी की. गंदगी और लापरवाही के पुख्ता सबूत मिलने के बाद विभाग ने सम्राट ढाबे को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया है. विभाग ने खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए हैं.

अभी तक नहीं हुई FIR

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा. गाजीपुर कोतवाली निरीक्षक महेंद्र सिंह ने ढाबे पर हुई जांच की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने बताया कि इस बाबत फिलहाल कोई एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं कराई गई है.

हाईवे पर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़?

गाजीपुर-वाराणसी हाईवे पर स्थित होने के कारण इस ढाबे पर रोजाना सैकड़ों यात्री भोजन करते हैं. सम्राट ढाबा गाजीपुर के सबसे पुराने और नामी ठिकानों में से एक माना जाता है, ऐसे में स्वच्छता मानकों की इस तरह की अनदेखी ने जिले के अन्य होटलों और ढाबों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
