Dadi Nani Ke Nuskhe: बिना पैसा खर्च किए मिलेगा दमकती और बेदाग स्किन, दादी-नानी का बताया ये नुस्खा करेगा कमाल

Glowing Skin Home Remedies: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन पर किसी भी तरह का कोई दाग-धब्बा ना हो. इसके साथ ही स्किन हमेशा ग्लोइंग और चमकदार रहे. इसके लिए लोग हजारों रुपए खर्च करने से भी गुरेज नहीं करते हैं. महंगी क्रीम और लोशन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी स्किन पर वो चमक नहीं दिखती है जो वो पाना चाहते हैं. ऐसे में दादी-नानी का बताया ये नुस्खा आपके बेहद काम आ सकता है. ये नुस्खे ना केवल स्किन को नेचुरली मॉइश्चराइज करते हैं बल्कि उसको मुलायम और चमकदार भी बनाते हैं. दादी-नानी पुराने समय में उबटन की मालिश करती थी. ये नु्स्खा स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है. तो चलिए जानते हैं उबटन बनाने का तरीका और इसके फायदे.

सरसों का उबटन

सरसों का उबटन बहुत पुराने समय से इस्तेमाल होता आ रहा है, ये सदियों से हमारी पुरानी परंपरा का हिस्सा रहा है. पुराने समय में जब साबुन और क्रीम नहीं मिलते थे तो यही उबटन स्किन की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता था. जब यह उबटन शरीर पर सूखता है, तो डेड स्किन को भी साथ में हटाता है और स्किन को साफ, कोमल और चमकदार बनाता है. इस उबटन की सबसे खास बात ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है.

घर पर कैसे बनाएं उबटन

सरसों का उबटन बनाना बेहद ही आसान है. इसके लिए आपको सरसों के दानों को धीमी आंच पर हल्का भून लेना है. इसके बाद इसे मिक्सर या सिल पर डालकर बारीक पीस लें. तैयार पाउडर में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को पूरे शरीर पर लगाकर कुछ देर तक हल्के हाथों से मालिश करें. जब उबटन सूख जाए तो नहा लें.

स्किन के लिए फायदे

सरसों के बीज में विटामिन ई, के और डी पाया जाता है जो स्किन को अंदर से मजबूती देता है और स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ ही टैनिंग को दूर करने में मदद करता है. सरसों के उबटन में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो स्किन को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)