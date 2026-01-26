Winter Care: सर्दियों में चेहरे से टैनिंग कैसे हटाएं?

Tanning Ke Liye Home Remedy: ठंड के दिनों में धूप के साथ कुछ बाते और हल्की स्नैकिंग बस दिल बना देती है, लेकिन आप जानते हैं लंबे समय तक धूप में बैठे रहने से स्किन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. सर्दियों में अक्सर लोग टैनिंग की समस्या का शिकार बनते हैं, जो कई कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे ड्राई स्किन, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचारों के बारे में बताने वाले हैं जो टैनिंग का तोड़ बन सकते हैं. यहां जाने इससे राहत पाने के लिए क्या करें?

क्या टैनिंग अपने आप दूर हो जाती है?

अगर आप टैनिंग से छुटकारा पान चाहते हैं, तो नीचे बताए गए कुछ घरेलू उपचारों की मदद ले सकते हैं.

घर पर टैनिंग हटाने के लिए क्या करें?

ओट्स और शहद: जैसे ओट्स के अपने फायदे हैं. वैसे ही शहद भी अपने गुणों के लिए बेहद जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप इन दोनों को मिलाकर एक स्क्रब की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो यह त्वचा को एक्सफोलिएट कर सकता है और जमी हुई टैनिंग से छुटकारा दिला सकता है.

मिल्क क्रीम और केसर के धागे: ठंड के मौसम में अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, बस करना इतना है एक चम्मच मलाई में कुछ केसर के धागे मिलाकर 10 मिनट रख दें. फिर चेहरे पर हल्के मसाज के बाद 15 मिनट छोड़ दें.

कच्चा आलू: आलू की सिर्फ सभी ही नहीं बनती, इसमेंन मौजूद स्किन से जुड़ी दिक्कतों से राहत दिलाने में भी मददगार साबित होते हैं. अगर आप आलू का रस निकालकर अगर प्रभवित जगह पर लगते हैं, तो यह डार्क पैच और टैन से छुटकारा दिला सकता है. आलू को कटकर उसका रस निकाल लें और फिर रस को रुई की मदद से चेहरा, गर्दन और हाथों पर लगाएं और 10 से 15 मिनट बाद धो लें.

