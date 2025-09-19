विज्ञापन

सालों से बदन पर जमी मैल और कालापन मिनटों में होगा साफ, ट्राय करें ये बॉडी मास्क

फेस्टिव सीजन में अगर आप भी अपने नेचुरल ग्लो को वापस पाना चाहते हैं, तो घर पर बना ये बॉडी मास्क ट्राय करें. ये पेस्ट न सिर्फ कालापन हटाएगा, बल्कि आपकी स्किन को नेचुरली चमकदार बना देगा.

महंगे पार्लर ट्रीटमेंट को भूल जाइए, फेस्टिव सीजन में घर पर बनाइए ग्लोइंग बॉडी पैक

Skin whitening tips: फेस्टिव सीजन आ गया है और हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा चमकदार और फ्रेश दिखे। लेकिन सालों से जमी मैल और कालापन आपके पूरे लुक को बिगाड़ सकता है। चेहरे पर तो हम मेकअप कर लेते हैं, लेकिन शरीर का क्या? अच्छी बात ये है कि एक घरेलू बॉडी मास्क आपके छुपे हुए नेचुरल स्किन टोन को निखार सकता है.वो भी बिना ज्यादा खर्च किए.

तरीका क्यों असरदार हैं? (Why Natural Remedies Work?)

इन तरीकों की खासियत ये है कि इनमें किचन की सस्ती और सुरक्षित चीजों का इस्तेमाल होता है. ये स्किन को नेचुरली क्लीन करते हैं और अगर असर तुरंत न भी दिखे तो नुकसान भी नहीं पहुंचाते. यही कारण है कि ब्यूटी एक्सपर्ट्स भी इन्हें रेकमेंड करते हैं.

बॉडी मास्क में क्या चाहिए? (Ingredients of the Body Mask)

  • बेसन – 3 छोटे चम्मच.
  • मुल्तानी मिट्टी – 1 छोटा चम्मच.
  • नींबू का रस – कुछ बूंदें.
  • नारियल तेल – 1 चम्मच.
  • कॉफी पाउडर – 2 छोटे चम्मच.
  • दही – 6-7 छोटे चम्मच.

पेस्ट बनाने और लगाने का तरीका (DIY skin whitening)

  • एक बाउल में सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर स्मूद पेस्ट तैयार करें.
  • इस पेस्ट को 10 मिनट तक पूरे शरीर पर हल्के हाथों से रगड़ें. फिर गुनगुने पानी से नहा लें.
  • इससे अंडरआर्म्स का कालापन कम होगा.
  • बॉडी ओडर घटेगा.
  • स्किन पर जमे डेड सेल्स और छोटे दाने साफ हो जाएंगे.

हर सामग्री के फायदे (Benefits of Each Ingredient)

  • बेसन – नेचुरल क्लींजर है, स्किन को मुलायम बनाता है.
  • मुल्तानी मिट्टी – ऑयल कंट्रोल करती है, पोर्स टाइट करती है.
  • कॉफी पाउडर – ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, त्वचा को टाइट और ग्लोइंग बनाती है.
  • नींबू का रस – नेचुरल ब्लीच की तरह टैनिंग कम करता है.
  • दही और नारियल तेल – मॉइश्चराइज करते हैं और स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं.

Body Tan हटाने का नेचुरल तरीका (body glow pack)

अगर आप सोच रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में बिना पार्लर जाए बॉडी टैन कैसे हटेगा, तो ये घरेलू मास्क सबसे आसान और सस्ता उपाय है. लगातार हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से त्वचा की रंगत साफ और ग्लोइंग हो जाएगी.

(डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए नुस्खे की जानकारी व दावे पूरी तरह से इंस्टाग्राम पर प्रकाशित वीडियो पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता, सटीकता और असर की जिम्मेदारी नहीं लेता है. किसी भी तरह के नुस्खे को आजमाने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

