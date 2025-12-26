विज्ञापन
Dadi Nani Ke Nuskhe: गले की खराश में बेहद कारगर है आपके किचन में रखें ये मसाले, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Dadi Nani Ke Nuskhe: गले में खराश और दर्द होने पर ट्राई करें दादी-नानी के बताए देसी नुस्खे, फौरन मिलेगा आराम.

Dadi Nani Ke Nuskhe: गले की खराश में बेहद कारगर है आपके किचन में रखें ये मसाले, जानें कैसे करें इस्तेमाल
Gale Ki Kharash Door Karne Ka Desi Ilaaj | गले की खराश दूर करने के देसी नुस्खे.

Gale Ka Dard Door Karne Ke Desi Nuskhe: गले में खराश होना एक आम समस्या है, जो बदलते मौसम, ठंडी चीजों को खाने या फिर किसी वायरल संक्रमण की वजह से या फिर ज्यादा तेज बोलने और ज्यादा बोलने की वजह से हो सकती है. आज के समय में जैसे ही लोगों को इस तरह की कोई समस्या होती है तो वो फौरन दवाखाने से दवा लाकर खाने लगते हैं. लेकिन बता दें कि ऐसी परेशानियों में दादी-नानी के बताए नुस्खे भी बेहद काम आ सकते हैं. हमारी दादी-नानी के बताए घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जो सदियों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आज भी उतने ही कारगर माने जाते हैं. इन नुस्खों की खासियत ये होती है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और शरीर पर इनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. आइए जानते हैं गले में खराश होने पर आजमाएं जाने वाले दादी-नानी के नुस्खे. 

गले की खराश होने पर आजमाएं ये देसी नुस्खे

नमक पानी के गरारे

गले में खराश होने पर नमक के गरारे का उपाय बेहद कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए आप एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार गरारे करें, ऐसा करने से गले की सूजन कम होती है. ये नुस्खा गले के दर्द से भी राहत दिलाने में मदद करता है. और ये गले में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने में भी मदद करता है.

शहद और अदरक का सेवन

गले में खराश या दर्द होने पर शहद और अदरक का सेवन भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. अदरक में पाए जाने वाले एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं वहीं शहद गले की जलन और खराश को शांत करने में मदद करता है. इस नुस्खे के लिए आप एक चम्मच अदरक के रस में एक चम्मच शहद मिलाकर धीरे-धीरे चाटें. ऐसा करने से गले की खराश और दर्द में राहत मिलती है. पुराने समय में सर्दी-खांसी और गले की तकलीफ में यह नुस्खा खूब अपनाया जाता था.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

