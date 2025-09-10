कम वजन नहीं, अब मोटापा है बच्चों की सबसे बड़ी समस्या, UNICEF का खुलासा, जानें कैसे रोकें Childhood Obesity

विज्ञापन
Obesity vs Underweight: पहली बार वैश्विक स्तर पर मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या कम वजन वाले बच्चों से ज्यादा हो गई है. यह एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो यह दर्शाता है कि हमारे भोजन, वातावरण और आदतें बच्चों के स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित कर रही हैं.

पहली बार वैश्विक स्तर पर मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या कम वजन वाले बच्चों से ज्यादा हो गई है.

Obesity vs Underweight: आज की दुनिया में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक गंभीर चिंता सामने आई है. पहले जहां बच्चों के कुपोषण और कम वजन की समस्या प्रमुख थी, अब एक नया संकट उभर रहा है, बच्चों में मोटापा. यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट Feeding Profit: How Food Environments are Failing Children (भोजन का वातावरण बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है) के अनुसार, पहली बार वैश्विक स्तर पर मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या कम वजन वाले बच्चों से ज्यादा हो गई है. यह एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो यह दर्शाता है कि हमारे भोजन, वातावरण और आदतें बच्चों के स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित कर रही हैं.

प्रोसेस्ड फूड का खतरा

रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड (Ultra-processed) फूड्स बच्चों के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में किशोरों की एनर्जी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा इन प्रोसेस्ड फूड और ड्रिंक्स से आता है. यह मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसे मुख्य भोजन की श्रेणी में रखा जा सकता है, यानी यह उनकी डेली डाइट का बड़ा हिस्सा बन चुका है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

  • 2000 से अब तक 5 से 19 साल के बच्चों में अंडरवेट रेट में गिरावट आई है, लेकिन मोटापे की दर में भारी बढ़ोत्तरी हुई है 3 प्रतिशत से बढ़कर 9.4 प्रतिशत तक.
  • 2025 तक अनुमानित 188 मिलियन किशोर मोटापे से ग्रस्त होंगे, जबकि 184 मिलियन किशोर कम वजन वाले होंगे.
  • ऑस्ट्रेलिया में 5 से 19 साल के बच्चों में से 36 प्रतिशत बच्चे मोटापे या ओवरवेट की समस्या से जूझ रहे हैं.

बच्चों में मोटेपा का समाधान क्या है?

यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया की नीति प्रमुख केटी मास्किएल का कहना है कि हाई इनकम वाले देशों में मोटापे की दर सबसे ज्यादा है. ऐसे में सरकारों को बच्चों के भोजन से जुड़े वातावरण को सुधारने के लिए सख्त और व्यापक नीतियां लागू करनी होंगी. इसमें शामिल हैं:

  • क्लियर फूड लेबलिंग
  • बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध
  • अनहेल्दी फूड्स पर टैक्स और हेल्दी विकल्पों पर सब्सिडी

बच्चों का स्वास्थ्य केवल उनके शरीर का नहीं, बल्कि हमारे समाज का भविष्य है. अगर हम आज उनके भोजन और लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देंगे, तो कल हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. अब समय है कि हम खानपान को बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषण से भरपूर बनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

