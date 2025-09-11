आज के बच्चे मोटे क्यों हो रहे हैं? जानिए 5 बड़े कारण और वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए

Childhood Obesity Causes: आजकल एक आम सवाल हर माता-पिता के मन में है बच्चों का वजन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? पहले जहां बच्चों में कम वजन और कुपोषण की चिंता होती थी, अब मोटापा एक बड़ी समस्या बन गई है. स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर छोटे बच्चों तक, मोटापा उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को प्रभावित कर रहा है. मोटे बच्चे सिर्फ दिखने में भारी नहीं होते, बल्कि उन्हें डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, थकान और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं.

बच्चों में मोटापा बढ़ने के 5 बड़े कारण- (5 Reasons for Increasing Obesity in Children)

1. जंक फूड और शुगरी ड्रिंक का ज्यादा सेवन

आजकल बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें ज्यादा खाते हैं. इनमें कैलोरी तो होती है, लेकिन पोषण बिल्कुल नहीं. इससे शरीर में फैट जमा होता है.

2. फिजिकल एक्टिविटी की कमी

पहले बच्चे बाहर खेलते थे, दौड़ते थे. अब ज्यादातर समय मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पर बिताते हैं. इससे उनकी कैलोरी बर्न नहीं होती और वजन बढ़ता है.

3. नींद की कमी

देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना और समय पर खाना न खाना बच्चों की मेटाबॉलिज़्म को बिगाड़ देता है, जिससे मोटापा बढ़ता है. ये एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है.

4. पैरेंट्स की लापरवाही

कई बार माता-पिता बच्चों को खुश करने के लिए हर समय खाने को देते हैं, चाहे उन्हें भूख हो या नहीं. इससे ओवरईटिंग होती है. ये भी मोटापा बढ़ने का एक कारण हो सकता है.

5. मानसिक तनाव और इमोशनल ईटिंग

पढ़ाई का दबाव, अकेलापन या सोशल मीडिया का असर बच्चों को तनाव में डालता है. ऐसे में वे खाने को सहारा बना लेते हैं. ये भी बच्चों में मोटापा बढ़ने का एक कारण हो सकता है.

बच्चों का वजन कम करने के लिए क्या करें? (What to do to reduce the Weight of Children?)

हेल्दी डाइट दें: बच्चों को घर का बना पौष्टिक खाना दें जिसमें फल, सब्ज़ियां, दालें और साबुत अनाज हों.

स्क्रीन टाइम कम करें: मोबाइल और टीवी का समय तय करें और उन्हें बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें.

फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं: रोजाना कम से कम 1 घंटा खेल या एक्सरसाइज जरूरी है.

नींद पूरी करवाएं: बच्चों को रोज 8–10 घंटे की नींद दिलवाएं ताकि उनका शरीर ठीक से काम करे.

पॉजिटिव माहौल बनाएं: बच्चों को डांटने की बजाय प्यार से समझाएं और उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट करें.

बच्चों का मोटापा सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह उनकी पूरे लाइफ को प्रभावित कर सकता है. समय रहते अगर हम सही कदम उठाएं तो बच्चों को एक हेल्दी, खुशहाल और एक्टिव जीवन मिल सकता है. माता-पिता, स्कूल और समाज को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा.

