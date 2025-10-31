किन लोगों को नहीं खाना चाहिए चिया सीड्स, जानिए यहां फायदे की जगह होगा नुकसान

Chia seeds khane ke nuksan : चिया सीड्स को आजकल सुपरफूड माना जाता है. वजन घटाने से लेकर शरीर को ताकत देने तक, इसके फायदे गिनाए जाते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि ये छोटे-छोटे बीज हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते? जी हां, कुछ लोगों के लिए चिया सीड्स का सेवन फायदे की जगह बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं किन लोगों को चिया सीड्स से दूरी बनाकर रखनी चाहिए.

रसोई की इन 2 चीजों से बनाएं घर पर Mouthwash, मुंह से आने वाली गंदी बदबू से मिलेगा निजात

पाचन तंत्र है कमजोर - upset stomach

अगर आपको अक्सर गैस, पेट फूलने या कब्ज जैसी पेट की समस्याएं रहती हैं, तो चिया सीड्स आपके लिए नहीं हैं. इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जिसे पचाना कमजोर पेट के लिए मुश्किल हो सकता है. इससे आपकी पाचन संबंधी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, जैसे पेट में दर्द या ऐंठन.

लो ब्लड प्रेशर के मरीज -bp low patients

जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है, उन्हें चिया सीड्स खाने से बचना चाहिए.चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो खून को पतला कर सकता है और ब्लड प्रेशर को और भी कम कर सकता है. इससे आपको चक्कर आना या कमजोरी महसूस हो सकती है.

जो खून पतला करने की दवा ले रहे हैं - those taking blood thinning medication avoid chia seeds

अगर आप किसी बीमारी की वजह से खून पतला करने वाली दवाएं (जैसे एस्पिरिन) ले रहे हैं, तो चिया सीड्स का सेवन करने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करें. चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 भी खून को पतला करने का काम करता है, जो दवा के साथ मिलकर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा सकता है.

डायबिटीज के मरीज

वैसे तो चिया सीड्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, लेकिन जो लोग पहले से ही डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, उनके लिए यह खतरनाक हो सकता है. दवा और चिया सीड्स का एक साथ सेवन ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा कम कर सकता है, जो एक गंभीर स्थिति है.

जिन्हें एलर्जी की समस्या है

कुछ लोगों को चिया सीड्स से एलर्जी हो सकती है. अगर आपको तिल या सरसों के बीज से एलर्जी है, तो हो सकता है कि चिया सीड्स भी आपको सूट न करें. इसे खाने के बाद त्वचा पर चकत्ते, खुजली या उल्टी जैसी समस्या हो तो इसका सेवन तुरंत बंद कर दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)