सेहत का खजाना चिया सीड्स, पर दूध संग खाने से पहले जान लें 5 कड़वे सच, कहीं बाद में पछताना न पड़े!

Chia seeds side effects : दूध के साथ चिया सीड्स का सेवन अगर सही तरीके से न किया जाए, तो ये आपकी सेहत के लिए फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है. खासकर तब जब आप इन्हें जरूरत से ज्यादा खाते हैं या कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते. ऐसे में आइए जानते हैं चिया सीड्स का और दूध का कॉम्बिनेशन कब आपके लिए 5 मुश्किलें खड़ी कर सकता है...

चिया सीड्स और दूध के 5 नुकसान

चिया सीड्स में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. अगर आप इन्हें अचानक से और ज्यादा क्वांटिटी में खाना शुरू कर देते हैं, खासकर बिना पर्याप्त पानी पिए, तो आपको कब्ज़ या दस्त की समस्या हो सकती है.

वहीं, दूध के साथ लेने पर, अगर आपका पेट लैक्टोज को पचाने में कमजोर है, तो यह आपके लिए दिक्कत और बढ़ सकती है.

जैसा का हमने पहले ही बताया इसमें फाइबर ज्यादा होता है तो इसे पचाना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है, जिससे ब्लोटिंग और गैस की परशानी हो सकती है. दूध के साथ खाने पर लैक्टोज एलर्जिक लोगों के लिए यह और दिकक्तदेह हो सकता है.

वैसे तो यह बहुत कम होता है, लेकिन कुछ लोगों को चिया सीड्स से एलर्जी हो सकती है, जिसमें खुजली, पित्ती, उल्टी या दस्त शामिल हैं. बता दें कि आपको सरसों, तिल या मेवे से एलर्जी है, तो आपको चिया सीड्स से भी एलर्जी होने का खतरा हो सकता है.

अगर आप इन्हें सूखा खाते हैं और ऊपर से तुरंत पर्याप्त पानी या अन्य किसी लिक्विड फूड का सेवन नहीं करते हैं तो ये गले में या फूड पाइप में फंसकर फूल सकते हैं, जिससे दम घुटने या गला चोक होने जैसी गंभीर समस्या आपके साथ हो सकती है.

अगर आप कोई दवा ले रहे हैं या किसी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं, तो चिया सीड्स को डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)