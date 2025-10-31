विज्ञापन
रसोई की इन 2 चीजों से बनाएं घर पर Mouthwash, मुंह से आने वाली गंदी बदबू से मिलेगा निजात

मुंह से आने वाली बदबू किसी के भी कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है. कई बार अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने और दिन में दो बार ब्रश करने के बाद भी सांसों की बदबू की समस्या बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं 2 असरदार नुस्खा जो आपकी मुंह की बदबू को दूर कर सकते हैं.

नमक एक नेचुरल कीटाणुनाशक है, जबकि बेकिंग सोडा मुंह में एसिड को बेअसर करने और बदबू को कम करने में मदद करता है.

Home made mouthwash : बाजार में मिलने वाले ज्यादातर माउथवॉश में अल्कोहल और केमिकल्स होते हैं, जो कुछ देर के लिए तो ताजगी देते हैं लेकिन लंबे समय में फायदा नहीं पहुंचाते. ऐसे में आप अपनी रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजों से ही नेचुरल और असरदार माउथवॉश तैयार कर सकते हैं. ये घरेलू माउथवॉश न सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं. तो चलिए जानते हैं रसोई की उन 2 चीजों के बारे में जिनसे आप घर पर ही बेहतरीन माउथवॉश बना सकते हैं.

लौंग और दालचीनी का माउथवॉश | Clove and cinnamon mouthwash

लौंग और दालचीनी दोनों ही अपने एंटी-बैक्टीरियल गुणों के लिए जाने जाते हैं. ये मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं.

कैसे बनाएं | How to make Clove and cinnamon mouthwash

एक कप पानी में 4-5 लौंग और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डालकर 5-10 मिनट तक उबालें. जब पानी का रंग हल्का भूरा हो जाए तो इसे ठंडा होने दें. ठंडा होने पर इसे छानकर एक बोतल में भर लें. आपका नेचुरल माउथवॉश तैयार है. दिन में दो बार ब्रश करने के बाद इससे कुल्ला करें.

नमक और बेकिंग सोडा का माउथवॉश | Salt and baking soda mouthwash

नमक एक नेचुरल कीटाणुनाशक है, जबकि बेकिंग सोडा मुंह में एसिड को बेअसर करने और बदबू को कम करने में मदद करता है.

कैसे बनाएं - how to prepare Salt and baking soda mouthwash

एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इस घोल से 30-40 सेकंड तक कुल्ला करें. यह मुंह के छालों और गले की खराश में भी आराम देता है.


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

