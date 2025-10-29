इन 4 लोगों को नहीं खाना चाहिए चिया सीड्स, हो सकती है गंभीर समस्या

Chia Seeds Side Effects: चिया सीड्स का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसलिए इसे सुपरफूड्स की लिस्ट में रखा जाता है. चिया सीड्स में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटी-ऑक्सीडेंट और प्रोटीन पाया जाता है. यही वजह है कि इसका सेवन हार्ट, वजन कम करने, गट हेल्थ और स्किन के लिए लाभदायी होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने पोषक तत्वों से भरपूर होने के बाद भी इसका सेवन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें पहले से कोई पेट से जुड़ी, हार्मोनल या मेडिकल समस्या है.

बता दें कि हर शरीर की जरूरत अलग-अलग होती है. जरूरी नहीं है कि हर हेल्दी चीज हर बॉडी को सूट करे और उनके लिए फायदेमंद हो. तो चलिए जानते हैं वो 4 लोग जिनके लिए चिया सीड्स का सेवन नुकसानदायक हो सकता है. अगर किसी की IBS, ब्लोटिंग, थायराइड या ब्लड थिनर जैसी दवाएं चल रही हैं, तो उनको इसका सेवन नुकसान पहुंचा सकता है.

किन 4 लोगों को नहीं खाना चाहिए चिया सीड्स ( People Who Should not Eat Chia Seeds)

डाइजेशन से जुड़ी समस्या

चिया सीड्स में सॉल्यूबल फाइबर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. इसलिए अगर आपकी आंते कमजोर हैं और आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो इसका सेवन करने से पेट में गैस, सूजन और पेट में भारीपन बढ़ा सकता है.

निगलने में मुश्किल या एसोफेगल स्ट्रिक्चर्स

चिया सीड्स को जब पानी में भिगोया जाता है तो ये अपने साइड से 12 गुना ज्यादा फूल जाते हैं. अगर आपको खाने को निगलने में समस्या होती है या फिर ग्रासनली में कुछ दिक्कत है तो ऐसे में चिया सीड्स का सेवन करने से बचना चाहिए.

ब्लड प्रेशर या खून पतला करने वाली दवा का सेवन

जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है या वो ब्लड थिनर जैसी दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो ऐसे में चिया सीड्स का सेवन उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है. चिया सीड्स में नेचुरल ब्लड प्रेशर-लोअरिंग और खून पतला करने वाले गुण होते हैं. ऐसे में इसका सेवन इन समस्याओं को और बढ़ा सकता है.

बिना भिगोए खाना

कई बार कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में चिया सीड्स को बिना भिगोए स्मूदी या योगर्ट में डालकर खा लेते हैं. ऐसे में ये पेट में जाकर लिक्विड सोख लेता है और पेट ज्यादा फूल जाता है. ससे कब्ज या पाचन मार्ग में रुकावट हो सकती है.

इससे में पेट दर्द हो सकता है. इसलिए, पेट दर्द से परेशान महिलाओं को चिया सीड्स खाने से बचना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)