क्या चेहरे पर झाइयां, डार्क स्पॉट पड़ने के कारण जानते हैं आप? इन देसी उपचारों की मदद से पाएं साफ और दमकता चेहरा

Pigmentation Ko Kaise Dur Karein: स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर तब होता है जब बहुत ज्यादा मेलेनिन बनने लगता है, जिसे हाइपरपिगमेंटेशन कहा जाता है. ये स्किन पर काले धब्बों का कारण बन जाता है. समय के साथ यह त्वचा के रंग को भी प्रभावित कर सकता है. आजकल बहुत से लोग हाइपरपिगमेंटेशन से परेशान हैं. स्किन पर काले दाग-धब्बे भला किसे पसंद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिंग्मेंटेशन क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है. पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने के घरेलू नस्खे (How To Get Rid of Pigmentation) मौजूद हैं लेकिन इनका सही तरीके से इस्तेमाल बहुत कम ही लोग कर पाते हैं. यहां वह सब कुछ है जो आपको जानने की जरूरत है.