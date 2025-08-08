झाइयों से दागदाग नजर आता है चेहरा तो एक्सपर्ट का बताया फेस पैक दिखा सकता है असर, बेदाग नजर आएगी त्वचा

Pigmentation Home Remedies: स्किन से जुड़ी अलग-अलग दिक्कतों में से एक है झाइयों की दिक्कत. चेहरे पर झाइयां (Jhaiya) अलग-अलग कारणों से निकल सकती हैं. झाइयां मेलानिन के ज्यादा प्रोडक्शन से होती हैं जिसे बढ़ाने में सूरज की हानिकारक किरणें, केमिकल वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल की गलत आदतें जिम्मेदार हो सकती हैं. झाइयां ज्यादातर गालों पर या माथे पर नजर आती हैं. इन झाइयों की वजह से चेहरा धब्बेदार लगता है. ऐसे में नेचुरोपैथ और अरोमा थेरेपिस्ट डॉ. मनोज दास का कहना है कि घर पर तैयार किया फेस पैक (Face Pack) चेहरे से झाइयों को हल्का करने में बेहद असरदार होगा. इस फेस पैक को बनाना आसान भी है और इसका असर भी कमाल का नजर आता है.

झाइयां दूर करने के लिए फेस पैक | Face Pack To Reduce Pigmentation

एक्सपर्ट का कहना है कि अमचूर (Amchoor) के इस्तेमाल से आपकी स्किन बेहद साफ और बेदाग हो सकती है. इससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग भी हो सकती है. सूखी अमचूर को रातभर भिगोने के लिए रख दें. अगली सुबह अमचूर को पानी में ही अच्छे से मसलें जिससे इसका एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाए. अब इस पानी को छान लीजिए. इसके बाद इस पानी में इसकी मात्रा का दस गुना ज्यादा नॉर्मल पानी मिला लेना है. इन दोनों पानी को मिलाने पर आपको मिल जाएगा लाइकोलिस एंजाइम स्किन टोनर.

इस स्किन टोनर (Skin Toner) को अगर दिन में 2 से 3 बार चेहरे पर लगा लिया जाए तो स्किन से पिग्मेंटेशन कम होती है और चेहरा निखरता है. इसे चेहरे पर रूई की मदद से या फिर स्प्रे बोतल में डालकर स्प्रे करते हुए लगाया जा सकता है जिससे स्किन को ब्राइटनिंग गुण मिल जाते हैं.

एक्सपर्ट का कहना है कि इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसे चेहरे पर दिन में 3 से 4 बार लगाएं और अगर स्किन ड्राई है तो चेहरे पर 1 से 2 बार ही लगाएं. ऐसा इसलिए क्योंकि इस टोनर से स्किन ड्राई भी हो सकती है.

चेहरे की झाइयों को हल्का करने के लिए आलू का रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है. आलू का रस ब्लीचिंग गुणों से भरपूर होता है. इस रस को चेहरे पर 10 से 15 मिनट हफ्ते में 2 से 3 बार लगा लिया जाए तो झाइयां कम होने में असर दिखता है, स्किन निखरती है और बेदाग नजर आती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.