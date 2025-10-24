एक्सपीरिएंस दिल के डॉक्टर ने दी चेतावनी! ये 5 फूड मार्केट से खरीदकर कभी न खाएं, सेहत के लिए हैं बड़ा खतरा

आपने कभी सोचा है कि आप जिस चीज को हेल्दी समझकर मार्केट से खरीद रहे हैं, वो असल में आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही है? ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक जाने-माने और एक्सपीरिएंस्ड दिल के डॉक्टर की सलाह है. इंटरवेशनल कॉर्डियोलोजिस्ट डॉक्टर संजय भोजराज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके कहते हैं कि उन्होंने अपने करियर में देखा है कि लंबे समय तक खान-पान में लापरवाही बरतने से दिल, दिमाग और मेटाबॉलिज्म कितना खराब हो जाता है.

डॉक्टर की सीधी बात है कि वह खुद इन 5 चीजों को छोड़ चुके हैं और आपको भी चेतावनी देते हैं कि इन्हें मार्केट से खरीदकर खाना तुरंत बंद कर दें. क्योंकि ये चीजें आपके शरीर में एक ऐसी 'छिपी हुई सूजन' (Invisible Inflammation) पैदा करती हैं, जो धीरे-धीरे आपको बीमार कर देती है.

ऐसे में आइए जानते हैं, वो 5 फूड कौन से हैं-

1. सीड ऑयल (Seed Oils) ( जैसे कैनोला, सोयाबीन और कॉर्न ऑयल)

ये तेल मार्केट में बहुत सस्ते और आम हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल समोसे, नमकीन और ज़्यादातर पैक्ड फूड में होता है. लेकिन जब इन्हें खूब रिफाइन किया जाता है और फिर तेज आंच पर गर्म किया जाता है, तो ये अंदर ही अंदर जहर (ऑक्सीडाइज़) बन जाते हैं. ये आपकी नसों और शरीर की कोशिकाओं में ऐसी सूजन पैदा करते हैं, जो आपको दिखती नहीं है, लेकिन दिल को नुकसान पहुंचाती है.

डॉक्टर ने इन तेलों को बहुत पहले ही अलविदा कह दिया है. उनकी जगह आप शुद्ध ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, देसी घी (Grass-fed Ghee) या चर्बी (Beef Tallow) का इस्तेमाल करें.

2. "डाइट" या "ज़ीरो शुगर" वाले प्रोडक्ट

आपको लगता है कि आपने डाइट सोडा पी लिया या ज़ीरो शुगर वाली मिठाई खा ली, तो आप मीठे से बच गए. लेकिन असल में ये आर्टिफिशियल स्वीटनर (नकली मिठास) आपके दिमाग और पेट (Gut) को धोखा देते हैं. दिमाग को लगता है कि चीनी आने वाली है, जिससे आपका इंसुलिन सिस्टम कन्फ्यूज़ हो जाता है. नतीजा ये होता है कि आपको और ज़्यादा मीठा खाने का मन करने लगता है.

अगर मीठा खाने का मन करे, तो असली फल (जैसे केला, सेब), खजूर या फिर थोड़ा-सा कच्चा शहद खाएं. आपका शरीर जानता है कि इन चीजों के साथ क्या करना है.

3. फ्लेवर्ड योगर्ट

ये देखने में बहुत हेल्दी लगते हैं, क्योंकि 'दही' सेहतमंद माना जाता है. लेकिन सीधी बात ये है कि बाज़ार में मिलने वाले ज़्यादातर फ्लेवर्ड योगर्ट में एक नॉर्मल मिठाई से भी ज्यादा चीनी होती है. इतनी चीनी आपके लिए जहर के बराबर है.

फ्लेवर्ड योगर्ट की बजाय घर पर या मार्केट से सादा ग्रीक योगर्ट लें (Plain Greek Yogurt), उसमें थोड़े-से ताजे फल (बेरीज़) डालिए और ऊपर से चुटकी भर दालचीनी (Cinnamon) छिड़किए. ये सेहतमंद भी है और टेस्टी भी.

4. प्रोटीन बार

सच्चाई ये है कि ज्यादातर प्रोटीन बार, प्रोटीन कम और कैंडी बार अधिक होते हैं, जो बस एक नए कवर में बेच दिए जाते हैं. इनमें वो ही खराब सीड ऑयल और तरह-तरह के सिरप भरे होते हैं, जो आपका पेट फुला देते हैं और आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं.

इसलिए प्रोटीन के लिए सिंपल, असली फूड से बेहतर कुछ नहीं. बस एक मुट्ठी बादाम या दूसरे मेवे (नट्स) खा लीजिए, या फिर एक उबला हुआ अंडा (Boiled Egg) खा लीजिए.

5. "वेजिटेबल" चिप्स

इनके नाम में 'वेजिटेबल' है, तो ये साफ-सुथरे लगते हैं. लेकिन दुख की बात ये है कि ये भी उसी भयंकर, सूजन पैदा करने वाले तेल में तले जाते हैं, जिनसे आप बचना चाह रहे हैं. ये बस नाम के हेल्दी हैं, काम के नहीं.

अगर आपको कुरकुरा (Crunch) खाने का मन है, तो घर पर शकरकंद (Sweet Potato) को पतला-पतला काटकर बेक कर लीजिए, या फिर घर में काबुली चने (Chickpeas) को हल्का रोस्ट करके खाइए.

डॉक्टर अंत में कहते हैं कि मैं यह सब इसलिए नहीं करता कि मुझे 'परफेक्ट' बनना है. मैं यह इसलिए खाता हू क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लंबे समय तक चलने वाली सूजन (Inflammation) दिल, दिमाग और शरीर को कैसे बर्बाद कर देती है.

याद रखिए, सेहत की समझ रखना बहुत जरूरी है. जब आप जान जाते हैं कि आपका खाना आपके शरीर के सिस्टम को कैसे सिग्नल देता है, तो आपके लिए सही चुनाव करना बहुत आसान हो जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)