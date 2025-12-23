सूजन खत्म करने के लिए क्या खाना चाहिए? किचन में मौजूद यह फूड्स कर सकते हैं कमाल

Inflammation Dur Karne Ke Liye Kya Khaye: जोड़ों में दर्द, पेट में जलन और चेहरे पर सूजन शरीर में इंफ्लेमेशन का संकेत हो सकता है. वहीं, गलत खान-पान, बदलता लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और कम शारीरिक गतिविधि इंफ्लेमेशन की समस्या इसे और बढ़ा सकते हैं. ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपनी खाने-पीने की आदतों में बदलाव करना बेहद जरूरी है. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें खाकर आप इंफ्लेमेशन की समस्या से राहत पा सकते हैं.

सूजन को कैसे कम करें?

नियमित रूप से नीचे बताई गई इन चीजों का सेवन शरीर में इंफ्लेमेशन को कम कर सकता है.

हल्दी: हल्दी का लगभग हर सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है. इसमें मौजूद गुण शरीर में सूजन को शांत करने में मदद कर सकते हैं और इंफ्लेमेशन से राहत दिला सकते हैं. आप चाहें, तो इसे सब्जी में या दूध में मिलाकर पी सकते हैं.

हरी पत्तेदार सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों और बथुआ शरीर को ठंडक देती हैं. इनमें पाए जाने वाले गुण न सिर्फ इंफ्लेमेशन को कम करते हैं, बल्कि शरीर को एनर्जेटिक भी बनाए रखते हैं.

अदरक: अदरक में पाए जाने वाले तत्व शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. आप इसे चाय में, पानी में या सब्जी में मिलाकर खा सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन और भी कई बीमारियों से राहत दिला सकता है.

ड्राई फ्रूट्स और सीड्स: बादाम, काजू, अखरोट अलसी और चिया सीड्स में सूजन को कम करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

