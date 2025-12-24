हार्ट को मजबूत बनाने और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करने के लिए 5 बेस्ट योगा पोज

Yoga Poses for Cardiovascular Health: आजकल दिल की बीमारियां आम होती जा रही हैं. बढ़ता तनाव, अनकंट्रोल डाइट, कम फिजिकल एक्टिविटी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं मिलकर हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज के जोखिम को बढ़ा देती हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि योग (Yoga) सिर्फ मन को शांत ही नहीं करता, बल्कि आपका दिल भी मजबूत बनाता है और दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है? योग के अभ्यास से शरीर के ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तनाव और अन्य जोखिम कारक सुधरते हैं, जो कि हार्ट अटैक के खतरे को घटाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

कई वैज्ञानिक अध्ययन इस बात का समर्थन करते हैं कि रेगुलर योग करने से कार्डियोवैस्कुलर (दिल और नसों) स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, तनाव को कम करता है और हार्ट रिलेटेड रिस्कको घटाने में मदद करता है.

5 असरदार योगा पोज जो दिल को हेल्दी और मजबूत रखते हैं | 5 Effective Yoga Poses That Keep the Heart Healthy And Strong

1. ताड़ासन (Tadasana - Mountain Pose)

सीधे खड़े हों, पैर एक साथ रखें. गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं और शरीर को लम्बा फैलाएं. ब्लड सर्कुलेशन में सुधार, श्वास (ब्रिदिंग) बेहतर होती है, तनाव कम होता है. ताड़ासन करने से आपका हार्ट ब्लड को बेहतर ढंग से पंप करने में सक्षम होता है. यह आसन स्टार्टिंग पोज भी माना जाता है, जो शरीर के लिए नींव तैयार करता है.

2. भुजंगासन (Bhujangasana - Cobra Pose)

पेट के बल लेटें, हाथ कंधों के पास रखें. गहरी सांस लेते हुए ऊपरी शरीर को धीरे ऊपर उठाएं. छाती खुलती है, फेफड़ों और दिल के आसपास ब्लड फ्लो बेहतर होता है, तनाव और थकान कम होती है. यह आसन छाती को खोलकर हार्ट के आसपास ब्लड फ्लो को सुधारता है, जिससे सीने की निचली हिस्से की नसों पर दबाव कम होता है.

3. सेतु बंधासन (Setu Bandhasana - Bridge Pose)

पीठ के बल लेटें, घुटने मोड़ें. कूल्हों को ऊपर उठाएं, कंधों और पैरों के सहारे शरीर को पुल जैसा बनाएं. छाती और हार्ट के चारों ओर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तनाव कम करता है, शरीर को रिलैक्स करता है. यह आसन हार्ट और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है और साथ ही ब्लड प्रेशर और तनाव को कम करने में सहायता करता है.

4. अर्ध मत्स्येंद्रासन (Ardha Matsyendrasana - Half Spinal Twist)

बैठकर एक टांग को मोड़ें और दूसरी के ऊपर ले जाकर पीठ को ट्विस्ट करें. शरीर के भीतरी अंगों पर हल्का मसाज, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर, तनाव घटाता है. पीठ और कमर को मोड़ने से रक्ताभिसरण पहलू पर सकारात्मक असर होता है और शरीर के रिकवरी सिस्टम में सुधार आता है.

5. सवासन (Savasana - Corpse Pose)

पीठ के बल लेटें, हाथ-पैर ढीले रखें और आंखें बंद करके गहरी सांस लें. तनाव कम करता है, दिल की धड़कन को सामान्य करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है. सवासन योगाभ्यास का सबसे शांतिपूर्ण चरण है, जो शरीर और मन को आराम देता है. स्टडीज़ बताती हैं कि योग का तनाव कम करने वाला प्रभाव हार्ट के जोखिम कारकों को घटाने में सार्थक हो सकता है.

योग क्यों दिल के लिए अच्छा है स्टडी से जानें:

वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह दिखाया है कि योग की रेगुलर प्रैक्टिस हार्ट अटैक के जोखिम कारकों को कम कर सकता है. एक व्यापक समीक्षा के अनुसार, योग उपयोगी होता है क्योंकि यह:

ब्लड प्रेशर (Blood pressure) को कम करता है.

कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करने में मदद करता है.

तनाव और चिंता को घटाता है.

ब्लड शर्करा और वजन कंट्रोल में मदद करता है.

ये सभी कारण मिलकर हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के जोखिम को कम करने में योगदान देते हैं.

कैसे रोजाना करें?

सुबह खाली पेट या शाम को हर दिन 20–30 मिनट योग करें.

गहरी और नियमित सांस लें.

अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें.

योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि दिल को हेल्दी, तनाव को कम और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर हार्ट अटैक के जोखिम को घटाने का एक प्राकृतिक तरीका है.

ध्यान दें: यह लेख सामान्य जानकारी देता है और किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है. नियमित योग से पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)