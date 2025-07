क्या वाकई योग से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा 40 फीसदी तक कम हो सकता है!

Type 2 Diabetes: डायबिटीज़ आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक नई रिपोर्ट पेश की, जिसमें योग को डायबिटीज़ से बचाव में असरदार बताया गया है. रिपोर्ट का नाम है ‘योग और टाइप 2 डायबिटीज़ की रोकथाम', जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा को सौंपा गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा है, अगर वे नियमित योग करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना 40% तक घट सकती है.

यह रिपोर्ट RSSDI (Research Society for the Study of Diabetes in India) द्वारा तैयार की गई है, जिसका नेतृत्व डॉ. एस.वी. मधु ने किया. रिपोर्ट में खास योग आसनों का भी ज़िक्र है जो डायबिटीज़ से बचाव में मददगार हो सकते हैं. अब तक की अधिकतर रिसर्च डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों पर थी. यह स्टडी सिर्फ संभावित मरीजों पर केंद्रित है. डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह भारत की प्राचीन परंपरा और आधुनिक विज्ञान का मेल है, जो देश को स्वस्थ बनाने में मदद करेगा.

आपको बता दें कि योग एक प्राचीन अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है. योग से कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ होते हैं जिनमें बेहतर मुद्रा, लचीलापन, शक्ति, संतुलन और शरीर की जागरूकता शामिल है. रोजाना सुबह योग करने से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

