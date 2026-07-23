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क्या दोबारा उग सकते हैं टूटे हुए दांत, रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली सच्चाई

क्या दांत दोबारा उग सकते हैं? क्या आपके भी दिमाग में ये सवाल आता है? अगर हां, तो इस स्टोरी को पूरा पढ़ें.

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क्या दोबारा उग सकते हैं टूटे हुए दांत, रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली सच्चाई
टूटा दांत वापस उग सकता है?
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अगर व्यस्क होने के बाद आपके दांत टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं आते. ज्यादातर लोग जिनके पास खाना चबाने के लिए जरूरी दांत नहीं होते, उन्हें इम्प्लांट या डेन्चर लगवाने पड़ते हैं. ये दोनों डेंटल प्रोसीजर स्टैंडर्ड हैं, लेकिन ये लंबे और दर्दनाक हो सकते हैं. हालांकि, साइंटिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि वे गिरे हुए दांतों के लिए एक नेचुरल सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे. यह तरीका भले ही अलग हो, लेकिन यह भविष्य में दर्दनाक डेंटल प्रोसीजर से छुटकारा पाने का एक तरीका है. इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ दो सेट दांत उगा पाते हैं, इसके बाद फिर कभी उनके दांत नहीं उगते, यानी कोई तीसरा सेट नहीं होता. परमानेंट दांत, एक बार गिर जाने के बाद, दोबारा नहीं उग सकते, क्योंकि वे रीजेनरेटिव नहीं होते.

साइंटिस्ट इंसानी दांतों को फिर से उगाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं?

साइंटिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि वे उन जानवरों पर आधारित रीजेनरेटिव मेडिसिन में हुई तरक्की का इस्तेमाल कर सकें जिनके दांत ज्यादा उगते हैं. स्टेम सेल और टूथ बड्स के मिक्स को इस्तेमाल करके, जरूरत पड़ने पर नेचुरल दांत फिर से उगाए जा सकते हैं. अभी, टूटे हुए दांतों को ठीक करने के लिए आर्टिफिशियल पॉलीमर और फिलर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका सही तरीका काफी लंबा, महंगा और दर्दनाक है. अगर टूटे हुए दांतों को निकालकर आर्टिफिशियल तरीके से बनाने के बजाय, असली दांतों को लैब में उगाकर इम्प्लांट किया जा सके.

हाल की स्टडीज में क्या पता चला है

सेल रीजनरेशन जर्नल में छपी हाल की स्टडीज से पता चलता है कि सूअर जैसे जानवरों पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कुछ सफलता मिल रही है. पूरी तरह से नए दांतों को उगाने की कोशिश इंसानों पर रिसर्च और क्लिनिकल डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में है और बेहतर सेफ्टी तरीकों के लिए और टेस्टिंग की जरूरत है.

इस रिसर्च में दांत बनाने वाले रीबिल्डिंग स्ट्रक्चर, जैसे इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम और डेंटल पल्प का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह इनोवेशन सेल्स, ग्रोथ फैक्टर्स और बायोमटेरियल स्कैफोल्ड का इस्तेमाल करके हो रहा है, जिनका इस्तेमाल शरीर के रीग्रोथ तरीकों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है.

क्या टूथ रीजनरेशन डेंटल इम्प्लांट की जगह ले सकता है?

यह भविष्य में सच हो सकता है, क्योंकि रिसर्च अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है. टूथ रीजेनरेशन में बायोलॉजिकल टूथ ग्रोथ के साथ-साथ लंबे समय तक इंटीग्रेशन की भी जरूरत होती है. लेकिन डेंटल इम्प्लांट आर्टिफिशियल होते हैं और एक प्रूवन क्लिनिकल ऑप्शन बने हुए हैं. इस नई रिसर्च का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह नेचुरल टिशू को बचाकर रख सकता है, जो डेंटल इम्प्लांट में मुमकिन नहीं है.

साइंटिस्ट्स को ये फायदे मिलने की उम्मीद है

रिसर्चर्स को उम्मीद है कि वे बेहतर अलाइनमेंट के लिए जबड़े में दांतों को ज्यादा नेचुरल तरीके से लगाने के तरीके ढूंढ लेंगे. क्योंकि नेचुरल दांतों को नेचुरल इन्फ्यूजन के लिए जबड़े की हड्डी में चीरा लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह जबड़े की हड्डी को बचाए रखता है. बार-बार डेंटल प्रोसीजर की जरूरत कम हो जाती है, जिससे डेंटल केयर ज्यादा आरामदायक हो जाती है.

रास्ते में आने वाली चुनौतियां

नेचुरली दोबारा उगने वाले दांतों को असल में लागू करने में अभी भी जो चुनौतियां आ रही हैं, वे सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि क्लिनिकल सबूत मौजूद नहीं हैं. जब दांत नेचुरली दोबारा उगता है तो उसके सही आकार और उसकी पोजीशन को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होता है.

एक बड़ी रुकावट रेगुलेटरी अप्रूवल और असल क्लिनिकल टेस्टिंग में है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह तरीका डेंटल केयर के लिए असल में कितना असरदार है.

टूथ रीग्रोथ कब उपलब्ध हो सकता है?

रिसर्च के मौजूदा स्टेज से पता चलता है कि असल में इसकी उपलब्धता अभी बहुत दूर है और नेचुरली दोबारा उगे दांतों के लिए और क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत है.

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