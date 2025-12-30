विज्ञापन
विशेष लिंक

दांत टूट भी जाएं तो गम नहीं, अगले 4 साल में इंसान मुंह में फिर उगा सकेगा, जापान का चौंकाने वाला ट्रायल

2030 Tooth Regrowth: अब नकली दांत या इम्प्लांट नहीं? जापान के वैज्ञानिक एक ऐसी दवा पर काम कर रहे हैं, जो इंसानों के दांत दोबारा उगा सकती है. इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू हो चुका है और नतीजे वाकई हैरान कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दांत टूट भी जाएं तो गम नहीं, अगले 4 साल में इंसान मुंह में फिर उगा सकेगा, जापान का चौंकाने वाला ट्रायल
2030 तक इंसान उगा सकेगा नए दांत? जापान की रिसर्च ने बढ़ाई उम्मीद

Tooth Regeneration Human Trial: इंसानी शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जो टूटने पर खुद को ठीक करने की ताकत रखती हैं, लेकिन दांत ऐसे नहीं होते. दांत एक बार गिर जाएं या खराब हो जाएं, तो वे खुद से दोबारा नहीं उगते. यही वजह है कि दुनिया भर में लाखों लोग tooth loss या edentulism की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब यह तस्वीर बदल सकती है. popularmechanics.com के मुताबिक, जापान के वैज्ञानिक एक ऐसी tooth regrowth medicine को इंसानों पर आजमा रहे हैं, जो भविष्य में दांतों के इलाज की दुनिया बदल सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

जापान में शुरू हुआ इंसानों पर ट्रायल (Human Trial for Tooth Regeneration)

ओसाका के Kitano Hospital के डेंटल रिसर्च हेड डॉ. कात्सु ताकाहाशी के नेतृत्व में यह ट्रायल सितंबर 2024 से शुरू हुआ है. इस 11 महीने के ट्रायल में 30 से 64 साल के 30 पुरुष शामिल हैं, जिनका कम से कम एक दांत गायब है. दवा को नसों के जरिए दिया जा रहा है, ताकि उसकी सुरक्षा और असर दोनों की जांच हो सके.

ये भी पढ़ें:-मंगल पर भी आई थी बर्फीली तबाही! ESA की तस्वीरों ने खोले रहस्यमय निशान

USAG-1: दांत न उगने की असली वजह (USAG-1 Antibody Discovery)

यह रिसर्च USAG-1 नाम के एक एंटीबॉडी पर आधारित है, जो दांतों की ग्रोथ को रोकता है. क्योटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक खास monoclonal antibody विकसित की, जो USAG-1 और BMP (Bone Morphogenetic Protein) के बीच की रुकावट को खत्म कर देती है. जानवरों पर हुए परीक्षणों में दांत दोबारा उगते देखे गए थे.

Latest and Breaking News on NDTV

बच्चों पर भी होगा अगला चरण (Next Phase- Children Tooth Regrowth)

अगर यह ट्रायल सफल रहता है, तो अगला चरण 2 से 7 साल के उन बच्चों पर होगा, जिनके जन्म से ही चार या उससे ज्यादा दांत नहीं हैं. वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि 2030 तक tooth regrowth treatment आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सके. अगर यह दवा सफल होती है, तो यह डेंटल साइंस की सबसे बड़ी क्रांति होगी. दांतों की कमी सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ा बड़ा मुद्दा है और यह खोज लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है.

ये भी पढ़ें:-कागजों में बराबरी, कोख में भेदभाव…यहां सालभर में हुए 1,10,000 गर्भपात! जानें क्यों जमकर एबॉर्शन करवा रहे लोग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tooth Regrowth Medicine, Tooth Regeneration Human Trial, Japanese Scientists Tooth Growth, Dental Breakthrough, Missing Teeth Treatment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the