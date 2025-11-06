40 के बाद हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं? डॉ Saleem Zaidi ने बताया परमानेंट इलाज

Can I Increase Bone Density At 40: बढ़ती उम्र के साथ शरीर कई समस्याओं का शिकार बन सकता है, उन्ही में से एक दिक्कत जो 40 की उम्र पार करते ही शरीर में घर बना सकती है वो है हड्डियों का कमजोर होना, जोड़ों में दर्द, और थकान महसूस होना. शरीर में यह कमी कैल्शियम की कमी के कारण हो सकती है. अगर शरीर में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में न हो, तो हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. आज हम आपको तीन ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनका सेवन आपको 40 में भी 20 जितनी मजबूत हड्डियों का एहसास दिला सकता है. तो चलिए डॉ Saleem Zaidi से जानते हैं कौन सी हैं वो तीन जादुई चीजें.

कमजोर हड्डियों को मजबूत कैसे करें?

पालक: सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है जिसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन के की मात्रा भरपूर पाई जाती है. पालक में मौजूद कैल्शियम हड्डियों और दांतों दोनों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. इतना ही नहीं, इसमें मौजूद विटामिन के हड्डियों में कैल्शियम को जमाने में मदद कर सकता है. आप चाहें, तो पालक का सूप, सब्जी या स्मूदी के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं.

बादाम: बादाम सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, बल्कि हड्डियों के लिए भी बेहद लाभदायक साबित हो सकते हैं. इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को ऊर्जा और मजबूती देने मदद कर सकते हैं. बादाम में पाया जाने वाला कैल्शियम हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है. इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट एजिंग की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं. रोजाना 4 से 5 भीगे हुए बादाम खाने से कैल्शियम की कमी धीरे-धीरे दूर की जा सकती है.

तिल के बीज: इन बीजों को कैल्शियम का खजाना माना जाता है. ये बीज दिखने में भले ही छोटे-छोटे दिखते हो, लेकिन ये कैल्शियम के सबसे बेहतरीन स्रोतों में से एक हैं. सर्दियों में तिल का सेवन शरीर को गर्मी और ताकत देता है. नियमित रूप से तिल के बीजों का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के साथ ही साथ जोड़ो के दर्द में भी राहत दिला सकता है. इतना ही नहीं, तिल में मौजूद जिंक और फास्फोरस हड्डियों की ग्रोथ में भी मदद कर सकते हैं. आप इन बीजों को हल्का भूनकर सलाद, लड्डू या चटनी में मिलाकर खा सकते हैं.

