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IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ खतरे में प्लेइंग XI में जगह, गंभीर एंड टीम ने इस स्टार बल्लेबाज को अपने खेल में सुधार करने को कहा - रिपोर्ट

Team India Playing 11 vs Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ भारतीय प्लेइंग 11 में जगह बनाने को लेकर सरफराज और ध्रुव जुरेल के बीच टक्कर चल रही.

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IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ खतरे में प्लेइंग XI में जगह, गंभीर एंड टीम ने इस स्टार बल्लेबाज को अपने खेल में सुधार करने को कहा - रिपोर्ट
Team India Playing 11 vs Sri Lanka:

Team India Playing 11 vs Sri Lanka: गाले में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग XI चुनने में भारत के कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर के सामने कुछ उलझनें हैं. सबसे बड़ी उलझन मिडिल ऑर्डर को लेकर है, जह भारतीय टीम मैनेजमेंट को विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ध्रुव जुरेल और हाल ही में टीम में वापस बुलाए गए सरफराज खान में से किसी एक को चुनना होगा. जुरेल के रेड-बॉल क्रिकेट में उतार-चढ़ाव वाले स्कोर और आसानी से विकेट गंवाने की आदत ने उन पर दबाव बना दिया है. खबरों के मुताबिक, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने जुरेल से टेस्ट क्रिकेट में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए कहा है.

नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भारत की 0-2 से हार (क्लीन स्वीप) के दौरान जुरेल का प्रदर्शन खराब रहा था. 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, टीम मैनेजमेंट ने उन्हें याद दिलाया कि प्लेइंग XI में सिर्फ़ एक बल्लेबाज़ के तौर पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए उन्हें अपने खेल में काफी सुधार करने की जरूरत है. खबरों के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट जुरेल के कम स्कोर और उनके आउट होने के तरीके से हैरान था.

ऋषभ पंत के पहली पसंद के विकेटकीपर होने के कारण, जुरेल ने अब तक खेले गए अपने 10 टेस्ट मैचों में से ज़्यादातर में सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर खेला है. हालांकि, 25 साल के जुरेल अपनी पिछली छह टेस्ट पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं.

जून में अफगानिस्तान के खिलाफ़ भारत के इकलौते टेस्ट मैच में जुरेल सिर्फ़ 19 रन ही बना पाए थे. इसके बाद उन्होंने श्रीलंका A के खिलाफ इंडिया A के लिए एक शतक और एक अर्धशतक लगाया, लेकिन आने वाली सीरीज़ से पहले भारत के वॉर्म-अप मैच में वे सिर्फ़ 1 और 17 रन ही बना सके. हालिया खराब प्रदर्शन के कारण, 10 टेस्ट मैचों के बाद जुरेल का औसत गिरकर 34.14 हो गया है.

सरफराज खान के टीम में आने से अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज और उसके बाद भारत के लिए नंबर 6 पर बल्लेबाज़ी किसे करनी चाहिए. सरफराज ने जुरेल से चार टेस्ट कम खेले हैं, लेकिन उन्होंने उतने ही शतक और दो अर्धशतक ज़्यादा लगाए हैं.

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India, Sri Lanka, Dhruv Chand Jurel, Gautam Gambhir, India Vs Sri Lanka 2026/27, Cricket
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