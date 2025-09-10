Sans Kyu Fulti Hai: फिजिकली एक्टिव होने के बाद भी क्या आप बार-बार सांस फूलने की समस्या से परेशान हैं? अगर हां, तो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है. कम चलने पर, सीढ़ियां चढ़ते और उतरते वक्त बार-बार या जल्दी-जल्दी सांस लेना गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है, जो शरीर में किसी छिपी हुई बीमारी या पोषक तत्वों की कमी की ओर इशारा करता है. यह समस्या शरीर में किस विटामिन की कमी से होती है? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए.

Sans Phulne Ke Karan | Sans Phulne Par Kya Karna Chahie | Sans Phulne Ke Gharelu Upay

सांस किसकी कमी से फूलता है?

सांस लेनें में दिक्कत होना विटामिन डी की कमी होने का सबसे बड़ा कारण है. विटामिन डी का सबसे ज्यादा उपयोग हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ये विटामिन सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि फेफड़ों के स्वास्थ्य में भी बड़ा रोल प्ले करता है. जी हां, बॉडी में विटामिन डी की कमी फेफड़ों का फंक्शन प्रभावित कर सकती है जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: ओट्स किसे नहीं खाना चाहिए?

इस समस्या से कैसे पाए राहत?

ज्यादातर लोग विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? धूप ही नहीं आपके किचन में मौजूद कुछ फूड्स भी विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं? इस दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए कौन से फूड्स हैं फायदेमंद.

कैसे पाएं राहत?

अंडा: विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए अंडे को डाइट में शामिल किया जा सकता हैं. अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. आप चाहें, तो इसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में शामिल कर सकते हैं.

फिश: फैटी फिश जैसे साल्मन,टूना और मैकेरल विटामिन डी से भरपूर होती हैं. इनका सेवन बार-बार सांस फूलने की दिक्कत से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

संतरा: संतरा विटामिन डी से भरपूर होता है. ये न केवल खाने में टेस्टी होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. आप इसे जूस के रूप में भी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

मशरूम: मशरूम विटामिन डी का एक बेहतरीन सोर्स है. इसका सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ बार-बार सांस फूलने की समस्या से भी राहत दिला सकता है. आप इसे डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)