What is Swarna Bhasma used for : स्वर्ण भस्म जिसे सुवर्ण भस्म (Swarna Bhasma) भी कहा जाता है, आयुर्वेद की एक बेहद मूल्यवान और प्रभावशाली औषधि मानी जाती है. इसमें नैनो और कोलाइडल सोने के कण पाए जाते हैं, जिस कारण इसे आयुर्वेद की सबसे महंगी दवाओं में गिना जाता है. सदियों से इसका उपयोग रूमेटाइड अर्थराइटिस, डायबिटीज, अस्थमा, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर और कमजोरी जैसी समस्याओं में किया जाता रहा है.

स्वर्ण भस्म खाने से क्या फायदा होता है? (Health Benefits of Swarna Bhasma)



आयुर्वेद के अनुसार, स्वर्ण भस्म एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है. यह शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म कर इंफ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है. रिसर्च में पाया गया है कि यह सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज (SOD) और कैटेलेज जैसे एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ाती है.



इसके अलावा, स्वर्ण भस्म नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाती है, एंग्जायटी और डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद करती है और न्यूरोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में सहायक मानी जाती है. इसमें मौजूद दर्द निवारक गुण शरीर के दर्द और जोड़ों की पीड़ा को भी कम करते हैं.



पुरुषों के लिए स्वर्ण भस्म के फायदे (Swarna Bhasma Benefits for Men & Fertility)



स्वर्ण भस्म पुरुषों की फर्टिलिटी बढ़ाने में मददगार मानी जाती है. यह स्पर्म काउंट, क्वालिटी और मोटिलिटी को बेहतर बनाती है और DNA डैमेज को कम करने में सहायक होती है.



यह HPG Axis (Hypothalamic–Pituitary–Gonadal Axis) को सपोर्ट करके हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल बनाए रखने में मदद करती है. आयुर्वेद में इसे ओजस बढ़ाने वाला रसायन माना गया है, जो इम्यूनिटी और रिप्रोडक्टिव पावर का आधार है.



स्वर्ण भस्म कितने दिन और कैसे खाएं? (Swarna Bhasma Dosage & How to Use)



स्वर्ण भस्म पाउडर या टैबलेट के रूप में मिलती है. इसकी सामान्य खुराक 15–30 mg रोजाना मानी जाती है. इसे शहद या घी के साथ और भोजन के बाद लेना ज्यादा फायदेमंद होता है.



अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है या आप अन्य दवाएं ले रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह इसका सेवन न करें. सही मात्रा और सही समय पर लेने से ही इसके लाभ सुरक्षित रूप से मिलते हैं.



स्वर्ण माक्षिक भस्म के फायदे (Benefits of Swarna Makshik Bhasma)



स्वर्ण माक्षिक भस्म में आयरन और कॉपर जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं. कॉपर आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाता है और आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई सही रहती है.



