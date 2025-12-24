पहाड़ों पर घूमने जाएं तो अपने साथ जरूर ले जाएं ये चीजें, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया- स्किन हो सकती है खराब

Skincare Tips: दिसंबर का महीना खत्म होने को है. इसके साथ ही लोगों ने छु्ट्टियां भी प्लान करना शुरू कर दिया है. दरअसल, कई लोग नए साल की शुरुआत में वेकेशन पर जाना पसंद करते हैं. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आप ही के लिए है. वेकेशन पर जाने के लिए लोग नए कपड़ों से लेकर बैग, फुटवियर हर चीज खरीदते हैं और छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं. हालांकि, इस दौरान वे अपनी स्किन पर ध्यान देना भूल जाते हैं. इसी कड़ी में डर्मेटोलॉजिस्ट सुरभी बलानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, जब आप किसी नई जगह जाते हैं, तो वहां के वातावरण का आपकी स्किन पर सीधा असर पड़ता है. ऐसे में सही स्किन केयर बेहद जरूरी है. इसके साथ ही डर्मेटोलॉजिस्ट ने अलग-अलग जगह के लिए अलग-अलग स्किनकेयर बताया है. आइए जानते हैं इस बारे में-

पहाड़ों पर कैसे होना चाहिए स्किनकेयर?

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, पहाड़ों पर ठंडी हवा और कम नमी होती है, जो स्किन की नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर को नुकसान पहुंचा सकती है. इससे आपकी स्किन बहुत ड्राई, खुजली वाली और लाल हो सकती है. इसलिए पहाड़ों की ट्रिप पर जाते समय कुछ खास स्किनकेयर प्रोडक्ट्स जरूर साथ ले जाएं. जैसे-

एक थिक और अच्छा सेरामाइड मॉइश्चराइजर

हाइड्रेटिंग फेस वॉश

स्क्वालेन या हायल्यूरोनिक एसिड सीरम

SPF 50 सनस्क्रीन और

SPF वाला लिप बाम

समुद्र किनारे घूमते समय धूप और पसीना स्किन को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में बीच ट्रिप पर अपने साथ

वाटर रेसिस्टेंट SPF 50 सनस्क्रीन (हर 2–3 घंटे में दोबारा लगाएं)

विटामिन C सीरम (सुबह के समय)

जेल बेस्ड मॉइश्चराइजर

बॉडी के लिए सनस्क्रीन स्प्रे और

एलोवेरा या पैंथेनॉल वाला आफ्टर सन जेल जरूर लेकर जाएं.

शहरों में घूमते समय प्रदूषण स्किन को नुकसान पहुंचाता है. ऐसे में अगर आप किसी सिटी में समय बिताने जा रहे हैं, तो अपने साथ

एंटीऑक्सिडेंट सीरम

SPF 50 सनस्क्रीन

माइसेलर वॉटर और

स्किन बैरियर रिपेयर मॉइश्चराइजर जरूर लेकर जाएं.

इन सब से अलग रेगिस्तान में भी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है. ऐसे में डेजर्ट ट्रिप पर अपने साथ

एक थिक मॉइश्चराइजर

क्रीम बेस्ड SPF 50

हाइड्रेटिंग मिस्ट

पेट्रोलियम जेली और

नाइट क्रीम लेकर जाएं.

स्किन की डॉक्टर कहती हैं, घूमने का मजा तभी पूरा होता है जब आपकी स्किन भी हेल्दी रहे. इसलिए जहां भी जाएं, उस जगह के मौसम के हिसाब से सही स्किनकेयर किट जरूर साथ रखें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.