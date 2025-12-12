Breakup ने लड़की को बनाया मानसिक रोगी, जानिए क्या होता है Situational Depression और उसके संकेत

Situational Depression kya hota hai : हम सब जानते हैं कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती. कभी खुशी, तो कभी गम. लेकिन जब ये गम कुछ ज्यादा गहरा हो जाए और हम उससे बाहर न निकल पाएं, तो अक्सर हम सिचुएशनल डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. जी हां, आपने सही सुना. सिचुएशनल डिप्रेशन का मतलब है, जीवन की किसी खास मुश्किल घटना या दौर के बाद होने वाला डिप्रेशन. यह एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जिसे संभालना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं क्या होता है सिचुएशनल डिप्रेशन, लक्षण और उससे उबरने का उपाय.

क्या होता है सिचुएशनल डिप्रेशन (Reactive Depression) - What is situational depression?

सिचुएशनल डिप्रेशन को 'रिएक्टिव डिप्रेशन' भी कहते हैं. जब आपके जीवन में कोई बड़ी और दुखद घटना होती है, जैसे किसी खास इंसान की अचानक मौत, तलाक, ब्रेकअप, कोई बड़ा एक्सीडेंट, नौकरी चले जाना या कोई प्राकृतिक आपदा, तो इसके कारण जो गहरा भावनात्मक झटका लगता है, अगर उसे कंट्रोल न किया जा सके, तो वह सिचुएशनल डिप्रेशन बन जाता है.

इस स्थिति में व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ जीना लगभग भूल जाता है. उसे लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, और जीने की इच्छा खत्म होने लगती है.

सिचुएशनल डिप्रेशन के लक्षण - Symptoms of Situational Depression

बहुत ज्यादा डर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, गहरी उदासी और हताशा महसूस करना, बार-बार रोना आना.

ठीक से नींद न आना, भूख कम लगना, किसी भी काम पर ध्यान न लगा पाना.

इस दौरान कई लोग ज्यादा सिगरेट या शराब पीने लगते हैं, समाज से कट जाते हैं, या बेवजह झूठ बोलना या जुआ खेलना शुरू कर देते हैं.

कई बार यह मानसिक परेशानी शरीर पर भी असर डालती है. सिरदर्द, पेट दर्द, जोड़ों में दर्द, सीने या गले में जकड़न, या जी मिचलाना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति लंबे समय तक इन लक्षणों से घिरा हुआ है, तो उसे तुरंत मदद की जरूरत है.

इस स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं. इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, सही इलाज और अपनों का साथ.

सबसे जरूरी कदम यह है कि व्यक्ति को किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाए. व्यक्ति का दुख कितना गहरा है, उसी के आधार पर इलाज तय होता है. एक्सपर्ट काउंसलिंग (बातचीत से इलाज) और जरूरत पड़ने पर मेडिकेशन (दवा) की मदद से आपको इस स्थिति से बाहर निकालते हैं.

हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्राची नाम की एक लड़की का ब्रेकअप हुआ और उसे नींद न आने की समस्या हो गई. काउंसलिंग के बाद पता चला कि वह सिचुएशनल डिप्रेशन में थी, और इलाज से उसकी समस्या दूर हो गई.

इलाज के साथ-साथ परिवार का प्यार और सपोर्ट भी बहुत काम आता है. घर का माहौल अच्छा हो, दोस्तों का साथ मिले और अगर व्यक्ति को मनपसंद काम करने का मौका मिले, तो उसे जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है.

लाइफस्टाइल में ये बदलाव लाएं

कुछ आसान लाइफस्टाइल बदलाव भी सिचुएशनल डिप्रेशन से लड़ने में मददगार हो सकते हैं:

अपनी डाइट (आहार) को हेल्दी रखें.

रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें.

रोजाना एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन करें. इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहती हैं.

कुकिंग, गार्डनिंग, डांस या घूमने-फिरने जैसे जो भी शौक आपको अच्छे लगते हैं, उनके लिए समय निकालें.

अपने सबसे करीब दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ अपनी भावनाएं शेयर करें. मन की बात बाहर निकालने से आप काफी हल्का महसूस करेंगे.

याद रखें, मुश्किल समय आना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उस मुश्किल में खुद को अकेला न छोड़ें. अगर आपको लग रहा है कि आपका दुख बर्दाश्त से बाहर है, तो मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)