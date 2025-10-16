विज्ञापन

डिप्रेशन क्या है? इस एक्ट्रेस की एक पोस्ट ने आसान भाषा में समझा दिया, वीडियो देख बोले लोग- सच में ऐसा ही होता है

सोशल मीडिया पर यूक्रेनियन एक्ट्रेस तानिया गालाखोवा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सब कुछ होते हुए भी अगर डिप्रेशन की जद में हैं आप तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता.

यूक्रेनियन एक्ट्रेस तानिया गालाखोवा ने वीडियो में बताया कैसा होता है डिप्रेशन
नई दिल्ली:

डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है, जिसमें इंसान एक अलग ही दुनिया में खो जाता है. एक बार जिस इंसान को डिप्रेशन अपनी जद में ले लेता है, तो उसकी जिंदगी आसान नहीं रहती. ऐसा ही कुछ दिखाने की कोशिश की है यूक्रेनियन एक्ट्रेस तानिया गालाखोवा ने. सोशल मीडिया पर तानिया का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने यह दिखाने की कोशिश की है, कैसे डिप्रेशन एक इंसान की जिंदगी को जहन्नुम बना देता है. एक्ट्रेस के इस वायरल पोस्ट पर उनकी खूब तारीफ हो रही है. लोग भी डिप्रेशन से जुड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं.

क्या है वीडियो में? 

वीडियो में आप देखेंगे कि इंसान खाते-पीते, नहाते-धोते, उठते-बैठते, काम और घर पर कैसे डिप्रेशन से जूझता है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने दिखाया है कि डिप्रेशन से जूझने वालों की दिनचर्या कैसी होती है. साथ ही दिखाया गया है कि कैसे डिप्रेशन एक मिनट के लिए भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है. एक्ट्रेस ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस पोस्ट के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा है, 'अगर खुद के अंदर झांको और खुद को पहचानो तो डिप्रेशन सच में है, आपको महसूस नहीं हुआ.'

लोगों ने की एक्ट्रेस की सराहना 

वीडियो में आप देखेंगे कि शरीर से चिपके हुए काले कपड़ों में दिख रहा शख्स एक डिप्रेशन की भूमिका में है और वो एक्ट्रेस के एक-एक पल से चिपका हुआ है, जिससे पता चलता है कि हम डिप्रेशन से जरा भी दूर भी नहीं हैं. इस पर अब यूजर्स ने एक्ट्रेस की सराहना करते हुए कमेंट्स पोस्ट किए हैं.

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा हैं, 'आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि डिप्रेशन क्या होता है और कैसे फील होता है'. दूसरे ने लिखा है, 'डिप्रेशन को आपने आसान भाषा में समझा दिया है'. तीसरे ने लिखा है, 'बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यह बिल्कुल ऐसा ही होता है'. एक और लिखता है, 'ओ माय गॉड, इस वीडियो में हर चीज को बड़ी खूबसूरती से समझाया गया है.' इसी लिए तो कहते हैं कि कला के जरिये भावों को बहुत ही गहराई के साथ महसूस कराया जा सकता है. 

