विज्ञापन
विशेष लिंक

इन 3 Vitamin की कमी आपको कर सकती है उदास, हो सकते हैं Depression के शिकार

 एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ विटामिन की कमी डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्या के खतरे को बढ़ा सकती है या आपके मूड को खराब कर सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
इन 3 Vitamin की कमी आपको कर सकती है उदास, हो सकते हैं Depression के शिकार
विटामिन B12 का साथी है फोलिक एसिड (जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं).

Which vitamin deficiency causes depression : क्या आपको बिना किसी खास वजह के उदासी लगती है? क्या आप हर समय थकावट और लो एनर्जी महसूस करते हैं? अगर हां, तो हो सकता है इसके पीछे सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि विटामिन की कमी हो. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ विटामिन की कमी डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्या के खतरे को बढ़ा सकती है या आपके मूड को खराब कर सकती है. आइए जानते हैं कौन से 3 विटामिन आपके खराब मूड का कारण हो सकते हैं...

विटामिन D 

इसे 'सनशाइन विटामिन' यानी धूप वाला विटामिन भी कहते हैं. रिसर्च बताती है कि दुनिया में बहुत सारे लोग इसकी कमी से जूझ रहे हैं. विटामिन डी सीधे हमारे दिमाग के उन हिस्सों पर असर डालता है जो मूड को कंट्रोल करते हैं. अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो उदासी (Sadness) या डिप्रेशन के लक्षण ज्यादा दिख सकते हैं. 

विटामिन B12

यह विटामिन हमारी नसों (nerves) और दिमाग के सही काम करने के लिए बेहद जरूरी है. B12 शरीर में 'सेरोटोनिन' और 'डोपामाइन' जैसे हैप्पी केमिकल्स बनाने में मदद करता है. इन केमिकल्स की कमी से ही अक्सर हम उदास, चिड़चिड़े या थका हुआ महसूस करते हैं.  शाकाहारी (vegetarian) लोगों में इसकी कमी बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि इस विटामिन का रिच सोर्स नॉनवेज फूड है.

विटामिन B9

विटामिन B12 का साथी है फोलिक एसिड (जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं). यह भी दिमाग के केमिकल (न्यूरोट्रांसमीटर्स) को ठीक से काम करने में मदद करता है. शरीर में इसकी कमी भी मूड डिसऑर्डर और डिप्रेशन के खतरे को बढ़ा सकती है.

क्या करें

याद रखें, डिप्रेशन सिर्फ विटामिन की कमी से नहीं होता, यह एक गंभीर समस्या है जिसके कई कारण होते हैं. लेकिन अपनी डाइट में इन विटामिन को शामिल करना (धूप लेना, सही खाना खाना या डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट लेना) आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत मदद कर सकता है. 

यह भी पढ़ें

24 घंटे में पाना है सर्दी जुकाम से छुटकारा? जानें यहां क्या ये है पॉसिबल

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Health, Depression Causes And Symptoms, Kis Vitamin Ki Kami Se Depression Hota Hai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com