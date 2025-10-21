32 बार आंख के पास इस प्वाइंट को दबाइए, आंखों का धुंधलापन और थकान होगी कम

Blurry vision : आजकल हम सब डिजिटल दुनिया (Digital World) में जी रहे हैं. सुबह उठते ही मोबाइल, ऑफिस में घंटों लैपटॉप, फिर रात को टीवी या टैबलेट... हमारी आंखें चौबीसों घंटे काम कर रही हैं. यही वजह है कि 30-40 की उम्र से पहले ही लोगों को आंखों में जलन (Irritation), सूखापन (Dryness), और खासकर आंखों का धुंधलापन (Blurred Vision) महसूस होने लगा है.

हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये हमारी आंखों की मांसपेशियों पर पड़ रहे तनाव (Strain) का सीधा संकेत है. अगर आप भी इस दिक्कत से जूझ रहे हैं, तो रुकिए. आपके लिए एक बहुत ही आसान, प्राकृतिक और मुफ्त तरीका है, जो आपकी आंखों को नई जान दे सकता है.

जानिए आपका 'पावर प्वाइंट' जिंगमिंग (BL-1) क्या है

जिस चमत्कारी प्वाइंट की हम बात कर रहे हैं, उसे एक्यूप्रेशर की दुनिया में जिंगमिंग पॉइंट (Jingming Point) या BL-1 (ब्लेडर-1) कहा जाता है.

यह कहां होता है?

यह आपकी आंख के बिल्कुल अंदरूनी कोने पर, यानी जहाँ आपकी पलकें मिलती हैं और आँखों से आँसू की नली (Tear Duct) निकलती है, वहां होता है. बस अपनी आंखों के किनारे, नाक के पास वाले हिस्से को छूकर देखिए, आपको एक छोटा सा गड्ढा या खाली जगह महसूस होगी. यही है आपका जिंगमिंग पॉव्इंट.

जिंगमिंग पॉइंट को दबाना एक तरह से आपकी आंखों के पास की नसों (Nerves) और Blood Vessels को रिलैक्स (Relax) करने जैसा है. जब आप इसे दबाते हैं, तो आंखों के एरिया में खून का बहाव (Blood Circulation) बेहतर होता है, जिससे आंख की मांसपेशियों का तनाव कम होता है.

सही तरीका क्या है?

अपनी उंगलियों को साफ कर लें. अब दोनों हाथों की तर्जनी (Index Finger) या अंगूठे और तर्जनी के बीच की उंगली का इस्तेमाल करें. अपनी आंख के अंदरूनी कोने पर, जिंगमिंग पॉइंट पर दोनों उंगलियों को रखें.

अब अपनी आंख की हड्डी की तरफ बहुत हल्का और स्थिर दबाव बनाएं. ध्यान रहे कि आप आंख की पुतली पर जोर न डालें, बल्कि किनारे की हड्डी पर दबाव दें.

अब इस प्वाइंट को धीरे-धीरे 32 बार दबाइए या 32 सेकंड तक हल्का दबाव बनाए रखिए. आप इसे हल्की मालिश की तरह भी कर सकते हैं, थोड़ा अंदर-बाहर की तरफ.

आप इसे दिन में दो से तीन बार कर सकते हैं. खासकर तब, जब आप एक घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर काम कर चुके हों. आप इसे सुबह उठने के बाद और सोने से पहले भी कर सकते हैं. इसे आपकी आंखें हेल्दी होंगी और रोशनी कमजोर होने के भी चांसेस कम हो सकते हैं.

जिंगमिंग पॉइंट दबाने के फायदे

यह मसाज आंखों के धुंधलेपन (Myopia), पानी आने (Watery Eyes), आंखों में जलन और थकान को दूर करने में बहुत असरदार माना जाता है. यह आपकी दृष्टि (Vision) को प्राकृतिक तरीके से मजबूत बनाने में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)