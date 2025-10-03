विज्ञापन
विशेष लिंक

OMG! कभी सुना है भुने नींबू के फायदों के बारे में, सर्दी, खांसी के अलावा योगगुरु ने एक एक कर ग‍िना दिए 5 फायदे

इसे बनाने का तरीका बड़ा ही सीधा और सिंपल है. कोई लंबी-चौड़ी तैयारी नहीं, कोई मुश्किल चीजे नहीं. बस कुछ घर में रखी चीजें और आपका भुना नींबू तैयार.

Read Time: 3 mins
Share
OMG! कभी सुना है भुने नींबू के फायदों के बारे में, सर्दी, खांसी के अलावा योगगुरु ने एक एक कर ग‍िना दिए 5 फायदे
बच्चे को सर्दी-खांसी है या इम्यूनिटी कमजोर है, तो उन्हें भी ये भुना नींबू दे सकते हो.

Rosted Nimbu Remedy :  योगाचार्य उमंग त्यागी, जिन्हें आप उनके इंस्टाग्राम पेज 'yogawithumang' पर भी देख सकते हैं, ने एक वीडियो में इस कमाल के नुस्खे के बारे में बताया है. उन्होंने साफ-साफ कहा है कि सर्दी-खांसी, गले की खराश, कमजोर इम्यूनिटी, और तो और सफर में होने वाली उल्टी या जी मिचलाना जैसी तमाम परेशानियों में ये भुना नींबू एक 'रामबाण' इलाज की तरह काम कर सकता है. है ना कमाल की बात? एक चीज और इतने सारे फायदे. तो चलो, जानें कैसे बनाते हैं ये जादुई भुना नींबू...

यह भी पढ़ें

डॉक्टर ने बताया अपराजिता की चाय बनाने का सही तरीका और 8 जबरदस्त फायदे

कैसे बनाएं भुना नींबू

मसाला तैयार करो

सबसे पहले, थोड़ी सी अजवाइन लो और उसे अच्छे से पीस लो. एकदम बारीक पाउडर मत बनाओ, थोड़ा दरदरा चलेगा. अब इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी काली मिर्च का पाउडर और हां, एक चुटकी हल्दी भी डाल दो. इन सबको अच्छे से मिला लो. तैयार हो गया आपका सीक्रेट मसाला.

नींबू को तैयार करो

अब एक ताजा नींबू लो. इसे बीच में से दो बराबर हिस्सों में काट लो. काटने के बाद, ध्यान से इसके बीज निकाल दो. बीज निकालने के बाद, एक फोक स्पून लो और नींबू के कटे हुए हिस्से पर अच्छे से छेद कर लो. ऐसा करने से मसाला नींबू के अंदर तक जाएगा और उसके गुण और बढ़ जाएंगे.

मसाला लगाओ और भूनो

अब जो मसाला आपने तैयार किया था, उसे नींबू के कटे हुए हिस्सों पर अच्छे से लगा दो. एकदम भर-भर के लगाना. फिर, एक तवा या कोई जाली लो और गैस की धीमी आंच पर नींबू को भूनना शुरू करो. इसे तब तक भूनो जब तक नींबू थोड़ा काला न पड़ने लगे और उसकी खुशबू आने लगे. अब आपका जादुई भुना नींबू तैयार है.

इसे खाएं कैसे?

इस भुने हुए नींबू को आप 2 से 3 दिन तक लगातार खा सकते हो. वहीं,  अगर आप कहीं सफर पर जाने वाले हो और आपको उल्टी या जी मिचलाने की परेशानी होती है, तो सफर पर निकलने से पहले इसे खा लो. देखोगे, कितना आराम मिलेगा.

इसके अलावा बच्चे को सर्दी-खांसी है या इम्यूनिटी कमजोर है, तो उन्हें भी ये भुना नींबू दे सकते हो. बस, बच्चों को देने से पहले इसमें थोड़ा सा शहद मिला लो. बच्चे खुशी-खुशी खा लेंगे और उन्हें फायदा भी होगा.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Health Tips, Roasted Lemon Health Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com