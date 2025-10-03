Rosted Nimbu Remedy : योगाचार्य उमंग त्यागी, जिन्हें आप उनके इंस्टाग्राम पेज 'yogawithumang' पर भी देख सकते हैं, ने एक वीडियो में इस कमाल के नुस्खे के बारे में बताया है. उन्होंने साफ-साफ कहा है कि सर्दी-खांसी, गले की खराश, कमजोर इम्यूनिटी, और तो और सफर में होने वाली उल्टी या जी मिचलाना जैसी तमाम परेशानियों में ये भुना नींबू एक 'रामबाण' इलाज की तरह काम कर सकता है. है ना कमाल की बात? एक चीज और इतने सारे फायदे. तो चलो, जानें कैसे बनाते हैं ये जादुई भुना नींबू...

कैसे बनाएं भुना नींबू

सबसे पहले, थोड़ी सी अजवाइन लो और उसे अच्छे से पीस लो. एकदम बारीक पाउडर मत बनाओ, थोड़ा दरदरा चलेगा. अब इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी काली मिर्च का पाउडर और हां, एक चुटकी हल्दी भी डाल दो. इन सबको अच्छे से मिला लो. तैयार हो गया आपका सीक्रेट मसाला.

अब एक ताजा नींबू लो. इसे बीच में से दो बराबर हिस्सों में काट लो. काटने के बाद, ध्यान से इसके बीज निकाल दो. बीज निकालने के बाद, एक फोक स्पून लो और नींबू के कटे हुए हिस्से पर अच्छे से छेद कर लो. ऐसा करने से मसाला नींबू के अंदर तक जाएगा और उसके गुण और बढ़ जाएंगे.

मसाला लगाओ और भूनो

अब जो मसाला आपने तैयार किया था, उसे नींबू के कटे हुए हिस्सों पर अच्छे से लगा दो. एकदम भर-भर के लगाना. फिर, एक तवा या कोई जाली लो और गैस की धीमी आंच पर नींबू को भूनना शुरू करो. इसे तब तक भूनो जब तक नींबू थोड़ा काला न पड़ने लगे और उसकी खुशबू आने लगे. अब आपका जादुई भुना नींबू तैयार है.

इसे खाएं कैसे?

इस भुने हुए नींबू को आप 2 से 3 दिन तक लगातार खा सकते हो. वहीं, अगर आप कहीं सफर पर जाने वाले हो और आपको उल्टी या जी मिचलाने की परेशानी होती है, तो सफर पर निकलने से पहले इसे खा लो. देखोगे, कितना आराम मिलेगा.

इसके अलावा बच्चे को सर्दी-खांसी है या इम्यूनिटी कमजोर है, तो उन्हें भी ये भुना नींबू दे सकते हो. बस, बच्चों को देने से पहले इसमें थोड़ा सा शहद मिला लो. बच्चे खुशी-खुशी खा लेंगे और उन्हें फायदा भी होगा.

