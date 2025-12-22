विज्ञापन

राज, शम्मी और शशि को लुक और पर्सनालिटी में टक्कर देता था उनका यह भाई, 500 फिल्मों में किया काम, जानते हैं नाम

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रॉयल कपूर खानदान से ताल्लुक रखते थे और 500 फिल्में कर चुके हैं और आज भी सबसे बड़े विलेन के रूप में जाने जाते हैं. आइए जानते हैं, उनके बारे में.

Read Time: 2 mins
Share
राज, शम्मी और शशि को लुक और पर्सनालिटी में टक्कर देता था उनका यह भाई, 500 फिल्मों में किया काम, जानते हैं नाम
राज कपूरऔर शशि कपूर के इस भाई को आपने पहचाना ?
नई दिल्ली:

पुराने जमाने के बॉलीवुड की बात करें तो उस दौर में खलनायकों के बिना फिल्म अधूरी हुआ करती थी. बता दें, उस जमाने में, जब तक खलनायक नायक को कड़ी टक्कर न दे, कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं मानी जाती थी. ऐसे में पुराने जमाने के आपको कई हीरो याद होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हीरो के रूप में नहीं बल्कि एक विलेन के रूप में पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं. बता दें, वह अपने लुक को लेकर हमेशा चर्चा में रहते थे और पर्सनालिटी के मामले में राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर जैसे बड़े सितारों को बराबरी की टक्कर देते थे. आइए जानते हैं उनके बारे में.

Latest and Breaking News on NDTV



विलेन के रूप में मशहूर हुए थे कमल कपूर
हम जिन एक्टर की बात कर रहे हैं, उनका नाम कमल कपूर था. उन्हें आज भी बड़े पर्दे पर विलेन के प्रसिद्ध किरदारों के लिए याद किया जाता है. आपको बता दें, कमल कपूर रॉयल कपूर खानदान से ताल्लुक रखते थे. वह राज कपूर , शम्मी कपूर और शशि कपूर के चचेरे भाई थे. अपने फिल्मी करियर में वह हिंदी, पंजाबी और गुजराती में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. यही कारण है, कि उनकी गिनती उस समय बड़े अभिनेताओं में की जाती थी.
 

इन फिल्मों में कमल कपूर ने किया था विलेन का किरदार
कमल कपूर ने कई फिल्मों में खलनायक यानी विलेन के किरदार निभाए थे, जिनमें उनकी कुछ सबसे यादगार फिल्में डॉन (1978) में नारंग, मर्द में जनरल डायर और जौहर-महमूद इन गोवा में पुलिस सुपरिटेंडेंट के किरदार शामिल हैं. उन्होंने पाकीजा में एक खलनायक पिता और दीवार और खेल खेल में जैसी फिल्मों में भी विलेन का किरदार निभाया था. जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था.










 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kamal Kapoor, Kapoor Family, Kamal Kapoor Age, Kamal Kapoor Family, Kamal Kapoor Death
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com