हर हेल्दी फूड महंगा नहीं होता! बजट की चिंता किए बिना इन 5 पॉकेट फ्रेंडली पौष्टिक चीजों से लें प्रोटीन और विटामिन

सबसे आम अनाज में से एक यह भारत में व्यापक रूप से खाया जाता है. मजे की बात यह है कि इसे अक्सर गरीबों का मुख्य भोजन कहा जाता है, लेकिन इसे इस तरह देखना गलत होगा. बाजरा एनर्जी, कैलोरी और प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है. यह रेजिस्टेंट स्टार्च, घुलनशील और अघुलनशील डायटरी फाइबर, खनिज, और एंटीऑक्सीडेंट से भरा है.

2) केले

हम सभी ने केला खाया है. दरअसल, बचपन में जब भी हमें एनर्जी की कमी महसूस होती थी तो बड़े-बुजुर्ग हमें केला खाने की सलाह देते थे. वे किफायती, बहुमुखी और पोषक तत्वों से भरपूर हैं, जिनमें पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन, फोलेट, नियासिन, राइबोफ्लेविन और बी 6 शामिल हैं.

3) छोला

मांस, चिकन और सी फूड का एक किफायती विकल्प छोले प्रोटीन से भरे होते हैं. इसके अलावा, वे हेल्दी हैं और फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरे हुए हैं. इसके अलावा, छोले वजन कंट्रोल करने, पाचन में सुधार और कई बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकते हैं.

4) पालक

लोग अब तेजी से पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, यह जानते हुए कि उनके कई स्वास्थ्य लाभ हैं. आप इसे सलाद, पुलाव और सूप में मिला सकते हैं और स्मूदी बना सकते हैं. पालक बाजार में आसानी से मिल जाता है. यह विटामिन K से भरपूर होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हृदय रोग और कैंसर के खतरे को कम करता है.

5) मूंग दाल

यह दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर और कैलोरी में कम होती है. यह मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण में मदद करता है और हमें लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करा सकता है. यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं और अपने प्रोटीन का सेवन बढ़ाना चाहते हैं.

यहां पोस्ट है:

So, while scouring for healthy food, you don't need to break the bank. Add these low-cost, high-nutrition items to your regular diet and lead a healthy life.