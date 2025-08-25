ताकत का खजाना हैं ये 5 चीजें, डॉक्टर ने कहा जरूर खाने चाहिए ये सुपरफूड्स

Healthy Foods: खानपान संतुलित हो तो सेहत भी अच्छी रहती है. इसीलिए खाने की थाली में उन सभी चीजों को शामिल किया जाता है जिनसे शरीर को प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और एंटी-इंफ्लेमेटरी या एंटी-ऑक्सीडेंट गुण मिलें. लेकिन, कई बार हमें लगता है कि ये पोषक तत्व सिर्फ महंगे फूड्स ही दे सकते हैं. लेकिन, ऐसी बहुत सी देसी चीजें (Desi Foods) भी हैं जिन्हें खाने पर शरीर को ढेरों फायदे मिलते हैं. इन फूड्स को डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके सुपरफूड्स (Superfoods) बता रही हैं. जानिए कौनसे हैं ये सुपरफूड्स जिन्हें आप भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

देसी सुपरफूड्स सेहत के लिए हैं फायदेमंद

डॉक्टर ने बताया एवोकाडो या किनोआ और ब्राजील नट्स ट्रेंडिंग फूड्स हैं. लेकिन, ऐसी कई देसी चीजें भी हैं जो असल में सुपरफूड्स होती हैं. इसी तरह सरसों के दाने भी सुपरफूड्स हैं. इनमें सेलेनियम और ओमेगा-3 फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ये दाने आपके सोए हुए मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं साथ ही थायराइड और बालों के लिए भी फायदेमंद हैं.

खानपान में करी पत्ते (Curry Leaves) आसानी से शामिल किए जा सकते हैं. करी पत्ते आयरन और फॉलिक एसिड से भरपूर होते हैं. इन पत्तों के सेवन से ब्लड शुगर कंट्रोल होती है, पाचन अच्छा रहता है और बालों की सेहत अच्छी रखने में तो इनका कमाल का असर नजर आता है.

इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं. यह ब्लोटिंग को कम करता है, पाचन को अच्छा रखता है और ब्लड शुगर मैनेजमेंट में फायदेमंद है. जीरा को खानपान में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर आप जीरा पानी बनाकर भी पी सकते हैं.

हल्दी

हल्दी में करक्यूमिन होता है. हल्दी इंफ्लेमेशन को कम करती है और संक्रमण से सुरक्षा भी देती है. हल्दी का पानी, हल्दी की चाय या फिर हल्दी वाला दूध पीना भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. हल्दी (Turmeric) को सब्जी से लेकर सूप में भी डाला जा सकता है.

लहसुन एलिसिन से भरपूर होता है. इसमें पाए जाने वाले गुण कॉलेस्ट्रोल जैसी दिक्कतों को दूर रखते हैं. लहसुन को कच्चा खाया जाए तो खासतौर से हाई कॉलेस्ट्रोल कम होने में इसके फायदे नजर आते हैं.