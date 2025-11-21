Air Purifier: एयर प्यूरीफ्रायर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना सेहत को पहुंच सकता है गंभीर नुकसान

Air Purifier Side Effects: सर्दियां आने के साथ ही प्रदूषण की समस्या भी बढ़ जाती है. हर साल इस समय राजधानी और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी काफी खराब हो जाती है. इस साल भी हालात कुछ अलग नहीं हैं. पिछले कुछ दिनों में AQI 400 के पार पहुंच गया है, जिससे आम लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. ऐसे समय में घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर काफी मददगार साबित होते हैं. एयर प्यूरीफायर हवा में मौजूद हानिकारक कणों—जैसे धूल, धुआं, पराग और पालतू जानवरों के डैंडर को फिल्टर कर इनडोर पॉल्यूशन को कम करते हैं. एलर्जी और अस्थमा के मरीजों के लिए यह बेहद लाभकारी हैं. कई मॉडल्स में HEPA फ़िल्टर होता है, जो 0.3 माइक्रॉन जितने छोटे कणों को 99.97% तक पकड़ने में सक्षम होते हैं. इसीलिए स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखने में एयर प्यूरीफायर अहम भूमिका निभाते हैं. लेकिन ध्यान रहे, जहाँ इनसे फायदे मिलते हैं, वहीं ज्यादा इस्तेमाल शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है. आइए जानते हैं कैसे.

एयर प्यूरीफायर के नुकसान ( Air Purifier Side Effects/ Nuksan)

1. सांस संबंधी समस्याएं (Respiratory Problems)

बहुत ज्यादा फिल्टर की गई हवा हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कुछ अच्छे माइक्रोऑर्गेनिज़्म के संपर्क में भी रहना चाहता है. यह एलर्जी और संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है.

2. स्किन और आंखों में सूखापन (Dry Skin & Eyes)

HEPA फिल्टर वाले कई एयर प्यूरीफायर हवा की नमी कम कर देते हैं इससे:

स्किन ड्राई हो सकती है.

साइनस में जलन हो सकती है.

सांस लेने में परेशानी हो सकती है.

खांसी और गले में खराश हो सकती है.

3. अस्थमा और क्रॉनिक फेफड़े रोग (Asthma & Chronic Lung Diseases)

कुछ आयोनाइजर तकनीक वाले एयर प्यूरीफायर ओजोन गैस पैदा करते हैं, जो:

सांस की नली को नुकसान पहुंचा सकती है.

अस्थमा को बढ़ा सकती है.

लंबे समय में फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है.

सिरदर्द और चक्कर (Headaches & Dizziness)

कुछ प्यूरीफायर से VOCs (Volatile Organic Compounds) निकल सकते हैं, जो सिरदर्द, चक्कर और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हेल्थ पर गंभीर असर डाल सकते हैं.

सही एयर प्यूरीफायर कैसे चुनें?

हेल्थ को सुरक्षित रखते हुए फायदे पाने के लिए, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल सही तरीके से और एक नियमित समय के लिए करें.

ऐसा एयर प्यूरीफ्रायर चुनें जो ओजोन ना बनाएं.

कम VOC उत्सर्जन वाला मॉडल खरीदें.

फ़िल्टर को समय-समय पर बदलते रहें.

उसको इस्तेमाल करने के दिए गए टिप्स का पालन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)