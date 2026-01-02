लगातार एयर प्यूरिफायर चलाने भी हो सकता है खतरनाक, जानें नुकसान और इस्तेमाल का सही तरीका

ठंड और कोहरे की वजह से प्रदूषण की स्थिति और बदतर हो गई है. ऐसे में प्रदूषण से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने का एक मात्र उपाय है एयर प्यूरिफायर. एयर प्यूरीफायर हवा में मौजूद नुकसानदायक कणों, जैसे धूल, पराग, धुआं और पालतू जानवरों के बालों को हटाता और हवा को साफ करता है. इस तरह यह घर के अंदर के हवा के प्रदूषण को कम करता है, जो खासकर एलर्जी या अस्थमा वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार एयर प्यूरिफायर चलाने की आदत भी आपके सेहत पर असर डाल रही है.

एयर प्यूरीफायर, हवा को साफ तो करता है लेकिन हवा में मौजूद नमी को भी छीन लेता है और हवा को शुष्क बना देता है. ये शुष्क हवा हमारे एयरवेज और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है. आइए जानते हैं कि एयर प्यूरिफायर किस तरह आपकी सेहत को प्रभावित कर रहा है.

एयर प्यूरीफायर के साइड इफेक्ट्स- (Side effects of air purifiers)

1. सांस लेने में दिक्कतें-

बहुत ज़्यादा फ़िल्टर वाली हवा वाले माहौल में रहने से हमारे इम्यून सिस्टम को ज़रूरी हवा में मौजूद माइक्रोऑर्गेनिज़्म नहीं मिल पाते, जिससे इन्फेक्शन और एलर्जी का खतरा बढ़ सकता है.

2. आंखों और त्वचा का सूखापन-

एयर प्यूरीफायर के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे घरों की हवा भी सूख सकती है. कई, खासकर HEPA फिल्टर वाले प्यूरिफायर, नमी का लेवल कम कर सकते हैं, जिससे त्वचा रूखी हो जाती है, साइनस में जलन होती है, और सांस लेने में दिक्कत होती है. हवा में नमी की कमी के कारण लोगों को ज्यादा खांसी या गले में जलन महसूस हो सकती है.

3. अस्थमा और फेफड़ों की समस्या-

कुछ एयर प्यूरीफायर, खासकर जो आयनाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बायप्रोडक्ट के तौर पर ओजोन बना सकते हैं. ओजोन सांस लेने के सिस्टम में जलन पैदा कर सकती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से ही सांस लेने में दिक्कतें हैं. कई बार नाक से खून भी आने लगता है.

एयर प्यूरीफायर का कैसे करें इस्तेमाल? (How to use air purifier)

बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा जैसी एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए एयर प्यूरीफायर बेहद जरूरी हैं लेकिन इन्हें चलाने वक्त टर्बो मोड की जगह ऑटो मोड ऑन करें.

एयर प्यूरीफायर के साथ ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल करें या फिर कमरे में एक टब में भर कर पानी रखें. आप कमरे में किसी गीले टावल को भी रख सकते हैं.

जब प्रदूषण कम हो उस वक्त में खिड़कियां और दरवाजे खोल कर रखें.

