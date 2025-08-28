विज्ञापन
विशेष लिंक

भाप लेने से होने वाले फायदे और नुकसान, जान लें सही तरीका

Steam Inhalation Benefits and Side Effects: क्या आप जानते हैं कि भाप लेना जितना फायदेमंद हो सकता है, उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है अगर इसे गलत तरीके से किया जाए? चलिए जानते हैं भाप लेने का सही तरीका.

Read Time: 3 mins
Share
भाप लेने से होने वाले फायदे और नुकसान, जान लें सही तरीका
Steam Inhalation Benefits: भाप लेने के तुरंत बाद ठंडी हवा में न जाएं.

Steam Inhalation Benefits and Side Effects: बदलते मौसम, प्रदूषण और वायरल संक्रमण के दौर में भाप लेना एक बेहद आम घरेलू उपाय बन चुका है. चाहे नाक बंद हो, गले में खराश हो या चेहरे पर चमक लानी हो भाप लेना हर समस्या का समाधान माना जाता है. इसे हम स्टीम थेरेपी भी कहते हैं, जिसमें गर्म पानी की भाप को सांस के जरिए शरीर में पहुंचाया जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि भाप लेना जितना फायदेमंद हो सकता है, उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है अगर इसे गलत तरीके से किया जाए? आइए जानते हैं भाप लेने के फायदे, नुकसान और इसका सही तरीका ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें.

ये भी पढ़ें- एक दिन में कितनी बार पलकें झपकाना नॉर्मल? इतने से कम झपकते हैं तो जल्दी कमजोर हो जाएंगी आंखें

भाप लेने के फायदे - (Benefits of Steam Inhalation)

नाक बंद खोलने में मदद: भाप लेने से नाक की सूजन कम होती है और बलगम पतला होकर आसानी से बाहर निकलता है. इससे सांस लेने में राहत मिलती है.
साइनस और जुकाम में राहत: गर्म भाप साइनस की नलियों को साफ करती है और सिरदर्द और चेहरे के भारीपन को कम करती है.
गले की खराश में आराम: भाप गले की सूजन और जलन को शांत करती है, जिससे बोलने और निगलने में आसानी होती है.
स्किन के लिए फायदेमंद: चेहरे पर भाप लेने से रोमछिद्र खुलते हैं, जिससे गंदगी बाहर निकलती है और त्वचा साफ व चमकदार बनती है.
रिलैक्सेशन और स्ट्रेस कम करना: भाप लेने से शरीर को गर्माहट मिलती है, जिससे तनाव कम होता है और नींद बेहतर आती है.

ये भी पढ़ें- टेस्ट ही नहीं ये 5 लक्षण भी बताते हैं आप प्रेग्नेंट हैं?

भाप लेने के नुकसान (Side Effects of Steam):

त्वचा जलने का खतरा: बहुत गर्म भाप लेने से चेहरे या नाक की त्वचा जल सकती है.
सांस लेने में दिक्कत: कुछ लोगों को भाप से सांस लेने में परेशानी या चक्कर आने की शिकायत हो सकती है.
बहुत ज्यादा भाप से ड्रायनेस: बार-बार भाप लेने से नाक और गले की नमी खत्म हो सकती है, जिससे सूखापन और जलन बढ़ती है.
सेंसिटिव लोगों के लिए जोखिम: अस्थमा या सांस की गंभीर बीमारी वाले लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के भाप नहीं लेनी चाहिए.

भाप लेने का सही तरीका (Correct Method to Take Steam):

  • समय सीमा: एक बार में 10–15 मिनट से ज्यादा भाप न लें.
  • सामग्री: पानी में तुलसी, लौंग, दालचीनी या काली मिर्च डाल सकते हैं ताकि एंटीसेप्टिक गुण मिलें.

बरतें ये सावधानियां:

  • सिर पर तौलिया डालें, लेकिन बहुत पास से भाप न लें.
  • भाप लेने के तुरंत बाद ठंडी हवा में न जाएं. कुछ मिनट तक सिर को ढककर रखें.

भाप लेना एक बेहतरीन घरेलू उपाय है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है. फायदे तभी मिलते हैं जब सावधानी बरती जाए. अगर आप सर्दी-जुकाम, स्किन प्रॉब्लम या स्ट्रेस से परेशान हैं, तो भाप लेना आपकी मदद कर सकता है, बस ध्यान रखें कि इसे जरूरत से ज्यादा न करें.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Steam Inhalation Benefits, Side Effects Of Steam Therapy, How To Take Steam Correctly, Steam For Cold And Cough, Steam Inhalation For Sinus Relief, Facial Steam For Glowing Skin, Steam Therapy Precautions, Best Way To Inhale Steam, Steam Inhalation For Blocked Nose, Steam Inhalation For Sore Throat, Steam Inhalation For Respiratory Health, Steam Inhalation At Home, Steam Inhalation For Flu Symptoms, Steam Inhalation Dangers, Steam Inhalation Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com