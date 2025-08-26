विज्ञापन
सर्दी खांसी कैसे ठीक करें, अपनाएं ये 3 घरेलू नुस्खे, जल्दी मिलेंगे रिजल्ट्स

How To Cure Cold Cough Fast: आज हम आपको सर्दी-खांसी और गले की खराश से राहत पाने के लिए कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आजमाकर आप इन समस्याओं से राहत पा सकते हैं. तो आइए जानते हैं क्या हैं वो घरेलू नुस्खे. 

सर्दी खांसी का इलाज | Sardi kaise thik kare

How To Cure Cold Cough Fast: बदलते मौसम में खांसी-जुकाम और गले में खराश की समस्या होना आम है. अगर आप इससे राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों की तलाश में हैं, तो इस स्टोरी को पूरा पढ़ें. आज हम आपको सर्दी-खांसी, और गले की खराश से राहत पाने के लिए कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आजमाकर आप इन समस्याओं से राहत पा सकते हैं. तो आइए जानते हैं क्या हैं वो घरेलू नुस्खे

Cold Cough Jaldi Kaise Thik Kare | Cold Ke Liye Gharelu Upay | Cold And Cough Mai Kya Khana Chahiye

सर्दी और खांसी से तुरंत राहत पाने के लिए क्या करें?

अदरक की चाय: अदरक एंटीवायरल गुणों से भरपूर है जो सर्दी खांसी के लक्षणों को कम करने में मददगार हैं. नियमित रूप से इसकी चाय का सेवन इस समस्या से राहत दिला सकता है. 

शहद और नींबू: शहद में एंटीमाइक्रोबायल गुण होते हैं जो गले की खराश को कम करने में मदद करते हैं, तो वहीं, नींबू में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है. इन दोनों साथ का में मिश्रण एक कारगर उपाय हो सकता है.

हल्दी वाला दूध: हल्दी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट सर्दी खांसी से राहत दिलाने में सहायक हैं. ऐसे में इन समस्याओं से राहत पाने के लिए आप हल्दी वाले दूध पीने का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

