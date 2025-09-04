विज्ञापन

Steam Therapy: फायदे भी...नुकसान भी, जानें भाप लेने का सही तरीका

Best way to inhale steam: भाप लेना सर्दी-जुकाम और त्वचा के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका सही तरीका अपनाना ज़रूरी है. गलत तरीके से भाप लेने पर सेहत को नुकसान भी हो सकता है.

भाप लेना है फायदेमंद या नुकसानदेह? सच जानकर होंगे हैरान

Steam Inhalation Benefits and Side Effects: सर्दी-जुकाम या एलर्जी होने पर ज़्यादातर लोग भाप (Steam Inhalation) लेना पसंद करते हैं। घर पर आसान और तुरंत राहत देने वाली यह विधि लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सही तरीका न अपनाने पर फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है?

भाप लेने के फायदे | Steam inhalation benefits

  • सर्दी-जुकाम से राहत: बंद नाक खोलने और सांस लेने में आसानी के लिए भाप बहुत असरदार मानी जाती है.
  • एलर्जी और इंफेक्शन में मदद: हवा में मौजूद धूल या प्रदूषण से होने वाली खुजली और गले की खराश कम होती है.
  • चेहरे की स्किन के लिए फायदेमंद: भाप लेने से पोर्स खुलते हैं और त्वचा पर जमी गंदगी आसानी से साफ हो जाती है.
  • बलगम ढीला करने में सहायक: गले या छाती में जमा बलगम बाहर निकालने में मदद मिलती है.
भाप लेने के नुकसान | Side effects of steam therapy

  • ज्यादा देर तक भाप लेना खतरनाक: 10–15 मिनट से ज़्यादा समय तक लगातार भाप लेने से नाक और गले की नमी सूख सकती है.
  • जलने का खतरा: बहुत गर्म भाप से त्वचा या सांस की नली जल सकती है.
  • बच्चों के लिए रिस्की: छोटे बच्चों को भाप देने में ज़रा सी लापरवाही भी उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है.
  • अत्यधिक आदत: रोज़ाना बिना ज़रूरत के भाप लेने से श्वसन नली कमजोर पड़ सकती है.
भाप लेने का सही तरीका | bhap lene ke fayde aur nuksan

  • पानी को हल्का गरम करें, बहुत उबाल न लें.
  • तौलिए से सिर ढककर 5–10 मिनट तक भाप लें.
  • दिन में 1–2 बार से ज़्यादा न करें.
  • छोटे बच्चों को डॉक्टर की सलाह पर ही भाप दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

