टेस्ट ही नहीं ये 5 लक्षण भी बताते हैं आप प्रेग्नेंट हैं?

Early Signs of Pregnancy: गर्भावस्था यानी प्रेग्नेंसी एक महिला के जीवन का बेहद खास और भावनात्मक समय होता है. लेकिन, कई बार शुरुआती दिनों में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आप सच में प्रेग्नेंट हैं या नहीं. हर महिला के शरीर में अलग-अलग बदलाव होते हैं और जरूरी नहीं कि हर बार टेस्ट करने से पहले ही आपको इसका अंदाजा हो जाए. अगर आप टेस्ट करने से पहले ही कुछ संकेतों को पहचान लें, तो यह आपके लिए बेहद मददगार हो सकता है. शरीर खुद कई तरह के इशारे देता है जो बताते हैं कि गर्भधारण हो चुका है. तो चलिए जानते हैं ऐसे 5 आम लेकिन अहम संकेत जो बिना टेस्ट के भी बता सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं.

प्रेगनेंसी के 5 लक्षण (5 Symptoms of Pregnancy)

1. पीरियड मिस होना (Missed Period)

यह सबसे पहला और आम संकेत है. अगर आपकी पीरियड्स की डेट निकल चुकी है और फिर भी पीरियड नहीं आया, तो यह प्रेग्नेंसी का संकेत हो सकता है. हालांकि तनाव, वजन में बदलाव या हार्मोनल असंतुलन भी इसका कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं, तो यह संकेत गंभीरता से लेना चाहिए.

2. थकान और कमजोरी महसूस होना (Fatigue and Tiredness)

गर्भधारण के बाद शरीर में प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है. बिना किसी भारी काम के भी अगर आपको दिनभर सुस्ती और नींद आ रही है, तो यह एक शुरुआती लक्षण हो सकता है.

3. स्तनों में बदलाव (Breast Changes)

गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में स्तन भारी, संवेदनशील और दर्दभरे लग सकते हैं. निपल्स का रंग गहरा हो सकता है और हल्की खुजली या झनझनाहट भी महसूस हो सकती है. ये बदलाव हार्मोनल परिवर्तन के कारण होते हैं और प्रेग्नेंसी का संकेत हो सकते हैं.

4. मिचली और उल्टी (Nausea and Vomiting)

सुबह के समय मिचली आना यानी मॉर्निंग सिकनेस गर्भावस्था का क्लासिक लक्षण माना जाता है. हालांकि यह दिन के किसी भी समय हो सकता है. कुछ महिलाओं को खाने की गंध से भी उल्टी जैसा महसूस होता है. यह संकेत आमतौर पर गर्भधारण के 2 से 3 हफ्ते बाद शुरू होता है.

5. बार-बार पेशाब आना (Frequent Urination)

अगर आपको बार-बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस हो रही है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है. गर्भधारण के बाद शरीर में ब्लड फ्लो और हार्मोनल बदलाव के कारण किडनी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जिससे पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है.

गर्भावस्था के शुरुआती संकेतों को समझना हर महिला के लिए जरूरी है, खासकर तब जब आप फैमिली प्लानिंग कर रही हों. ऊपर बताए गए 5 संकेतों को अगर आप महसूस कर रही हैं, तो प्रेग्नेंसी टेस्ट जरूर करें और डॉक्टर से सलाह लें.

