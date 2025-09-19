विज्ञापन
Harsingar Medicinal Uses, Benefits And Its Side Effects : आयुर्वेद में बुखार कम करने, खांसी-जुकाम जैसी श्वसन संबंधी समस्याओं को कम करने और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए हरसिंगार की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है. आइए ऐसे में जानते हैं हरसिंगार के फायदे और नुकसान के बारे में. 

क्या आप जानते हैं हरसिंगार (पारिजात) किस बीमारी में काम आता है? बुखार उतारने के आयुर्वेदिक उपाय में रामबाण हैं ये पत्ते
हरसिंगार की पत्तियों के फायदे.

Benefits of Harsingar Leaves:  हरसिंगार या पारिजात की पत्तियां आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज में काम आती है, जिसका इस्तेमाल खूब किया जाता है. हरसिंगार को पारिजात, हरिसिंगार, हरसिंगार, शेफाली, शिउली जैसे नामों से भी जाना जाता है. इसका पेड़ करीब करीब 10 से 15 फीट ऊंचा होता है. आपको बताते चलें क‍ि आयुर्वेद में बुखार कम करने, खांसी-जुकाम जैसी श्वसन संबंधी समस्याओं को कम करने और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए हरसिंगार की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है. आइए ऐसे में जानते हैं हरसिंगार के फायदे और नुकसान के बारे में - 

हरसिंगार की पत्तियों के फायदे | Benefits of Harsingar Leaves | Harsingar Ke Patte Khane ke Fayde

  1. हरसिंगार की पत्तियों का उपयोग बुखार के दौरान शरीर के तापमान को कम करने के लिए किया जाता है, जिसमें मलेरिया से संबंधित बुखार भी शामिल है.
  2. हरसिंगार के पत्ते तेज खांसी होने पर बलगम को साफ करने और खांसी-जुकाम जैसी सांस से संबंधित समस्याओं को समाप्त करने में मदद करते हैं.
  3. हरसिंगार के पत्तों का उपयोग डाइजेशन में सुधार. ब्लोटिंग और कब्ज के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है.
  4. पत्तियों से बने पेस्ट का उपयोग स्किन प्रॉब्लम के इलाज के लिए किया जाता है.
  5. इस इस पौधे की पत्तियों में ऐसे गुण होते हैं जो गठिया जैसी स्थितियों से जुड़े दर्द को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

हरसिंगार की पत्तियों के नुकसान | Side Effects of Harsingar Leaves | Harshringar khane ke nuksan

  • कुछ लोगों को हरसिंगार के पत्तों से स्किन में एलर्जी हो सकती है.
  • हालांकि हरसिंगार का ट्रेडिशनल मेडिसिन  में उपयोग का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन मॉडर्न साइंस में इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है. ऐसे में हरसिंगार के पत्तों का उपयोग करने से पहले हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

