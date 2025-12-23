विज्ञापन
डीजे पर डांस करते आया हार्ट अटैक, धड़ाम से गिरा और मौत, CCTV में कैद फरीदाबाद की घटना

फरीदाबाद में डीजे पर नाचते वक्‍त एक युवक को हार्ट अटैक आ गया और वह अचानक से गिर पड़ा. उसे तुरंत अस्‍पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्‍टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह पूरा वाकया CCTV में कैद हो गया.

  • हरियाणा के फरीदाबाद के डी मार्ट मॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 23 वर्षीय युवक की डांस करते हुए मौत हो गई.
  • मृतक देवकी नंदन पिछले चार वर्षों से मॉल में काम कर रहा था और वह मथुरा के मरोली गुर्जर गांव का निवासी था.
  • घटना रविवार रात नौ बजे के करीब मॉल के बेसमेंट में हुई, जहां डीजे पर कर्मचारी डांस कर रहे थे.
नई दिल्‍ली:

जिंदगी का क्‍या भरोसा, कब अचानक से किसकी सांसें थम जाए, कोई नहीं कह सकता है. हरियाणा के फरीदाबाद में ऐसा ही मामला सामने आया है, जब एक युवक की सांसें डांस करते वक्‍त अचानक से थम गई. हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सेक्टर 75 स्थित डी मार्ट मॉल में कंपनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डीजे पर डांस करते हुए एक युवक की अचानक मौत हो गई. युवक की उम्र 23 वर्ष की बताई जा रही है. मृतक की पहचान देवकी नंदन के रूप में हुई है जो पिछले चार वर्षों से इस मॉल में कार्यरत था.

यह पूरी घटना रविवार रात करीब 9:15 बजे की है. यह घटना मॉल के बेसमेंट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां डीजे लगाया गया था और कर्मचारी डांस कर रहे थे. इसी दौरान देवकी नंदन की मौत हो गई. 

डांस करते मौत, सीसीटीवी में कैद घटना

यह पूरी घटना बेसमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई. CCTV में देवकीनंदन डीजे पर डांस करता हुआ दिखाई देता है और अचानक डांस करते-करते जमीन पर गिर जाता है. ऐसा लगता है कि उसे अचानक कोई हार्ट अटैक आया है, जिसके कारण उसकी मौत हुई. हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगी.

अस्‍पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस 

युवक के डांस फ्लोर पर गिरने के बाद उसे तुरंत सेक्टर 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल से पुलिस को युवक की मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया.

मृतक देवकीनंदन मूल रूप से मथुरा के थाना सुरीला स्थित गांव मरोली गुर्जर का रहने वाला था.

